میزبانی عارفانه در هگمتانه؛ اربعین در همدان نیازمند روایتگری است

خبرگزاری مهر، گروه استانها: اربعین حسینی فراتر از یک آیین سالانه، رسانهای بیبدیل برای ترسیم تمدن نوین اسلامی و تجلیگاه پیوند دلهای بیقراری است که هر سال حماسهای نو میآفرینند.
در این میان استان همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین نقش کلیدی و راهبردی را به عنوان یکی از مهمترین کریدورهای ترانزیتی کشور ایفا میکند. این دیار کهن با قرارگیری در گلوگاه مواصلاتی ۱۹ استان کشور و میزبانی از پنج محور شاهرگی و حیاتی از جمله اتوبان ساوه، قزوین، زنجان، کبودراهنگ و مسیرهای جنوبی ملایر و نهاوند سالانه پذیرای بیش از ۶.۵ میلیون تردد زائر در مسیرهای رفت و برگشت به سمت مرزهای مهران، خسروی و شلمچه است.
ثبت بیش از ۲ میلیون تردد خودرویی در مدت برگزاری پیاده روی عظیم اربعین گواهی بر جایگاه بیبدیل استان همدان در جغرافیای راهپیمایی عظیم حسینی است.
اما تشخص و هویت اربعین در همدان بیش از آن که به موقعیت جغرافیایی آن وابسته باشد، ریشه در فرهنگ ناب خدمترسانی مردمی دارد. سابقهای ۱۴ ساله که از ایستگاههای صلواتی کوچک در سالهای آغازین دهه ۹۰ اکنون به شبکهای منسجم و پویا از ۱۸۰ موکب مردمی تبدیل شده است؛ ایستگاههای عشقی مانند موکب مریانج که با تکیه بر نذورات مردمی و همت خیران، روزانه هزاران پرس غذا و خدمات رفاهی را به زائران خسته ارائه میدهند.
اما تثبیت این جایگاه و رسمی شدن همدان به عنوان مقصد زیارتی و خدمترسانی از سوی وزارت کشور، نیازمند بازنگری جدی در رویکردهای حمایتی و زیرساختی است. افزایش چشمگیر هزینههای تدارکات و موکبداری در کنار ضرورت تقویت پیوستهای فرهنگی، رسانهای و بهرهگیری از فرصتهای بینظیر اقتصاد دیجیتال و گردشگری مذهبی ایجاب میکند که دستگاههای متولی با عزمی فراتر از برنامههای مقطعی از این ظرفیت عظیم مردمی برای برندسازی ملی و انتقال ارزشهای عاشورایی استفاده کنند.
حسین ربیعی مسئول رسانهای ستاد مردمی اربعین همدان در گفتوگو با خبرنگار مهر به تشریح ظرفیتها، محورهای مواصلاتی و آمار تردد در استان همدان پرداخت.
وی با اشاره به جمله تاریخی «اربعین رسانه بزرگ عاشوراست»، گفت: تاسوعا و عاشورا امام حسینی است، اما اربعین امام زمانی است به این معنی که باید روایت عاشورا را برای تشکیل دولت جهانی و تمدن نوین اسلامی مدنظر مقام معظم رهبری به تصویر بکشد.
مسئول رسانهای ستاد مردمی اربعین همدان افزود: امام رضا (ع) پیوند عمیقی بین فرهنگ عاشورا و اربعین ایجاد کردند و شهید حاج قاسم سلیمانی این گفتمان را تمدنی و نهادینه کرد، حرکت عظیم اربعین هدف نیست بلکه وسیلهای برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی است.
همدان پیشگام در موکبهای مردمی
این فعال رسانهای با اشاره به سابقه ۱۴ ساله خدمترسانی به زائران در همدان، اظهار داشت: خدمات به زائران از سال ۹۰-۹۱ با چند ایستگاه صلواتی کوچک شروع شد اما امروز با قاطعیت میگویم هیچ استانی در کشور حتی استانهای مرزی موکبهای مردمی به وسعت و کیفیت همدان ندارد.
وی با ذکر مثال از سردار نجفی، فرمانده انتظامی استان که سابقه خدمت در ایلام را دارد، گفت: فرمانده انتظامی استان همدان تاکید داشت که تازه بعد از حضور در همدان معنی واقعی موکب مردمی را متوجه شده است.
ربیعی با اشاره به وجود ۱۸۰ موکب مردمی در مسیر رفت و برگشت زائران در استان، گفت: برخی از این موکبها در هر وعده غذایی ۲۰ هزار پرس غذا توزیع میکنند و این حجم از مشارکت مردمی بینظیر است.
مسئول رسانهای ستاد مردمی اربعین همدان با اشاره به فرهنگ ناب خدمترسانی در بین مردم استان، خاطرنشان کرد: ما فراخوان خدمت دادیم اما جمعیت متقاضیان آنقدر زیاد بود که نظم از دستمان خارج شد. حتی بعضیها با عشق میآمدند و فقط پنج تا لیوان میشستند و میرفتند و یا یک موکب فراخوان درخواست یخ از مردم کرد چراکه مشارکت مردمی با این موکبها گره خورده است.
وی با اشاره به هزینههای بالای موکبداری، گفت: تنها هزینه یخ یک موکب در شبانهروز ۴۰ میلیون تومان است، اما مردم با دلهایشان پای کار هستند.
ضرورت تقویت پیوست فرهنگی و رسانهای
ربیعی با انتقاد از کمتوجهی به بعد فرهنگی و رسانهای اربعین، تأکید کرد: همه تلاش موکبداران ما پشتیبانی و تدارکات است و توان پرداختن به مسائل فرهنگی را ندارند، در این شرایط متولیان فرهنگی استان باید پای کار بیایند و از این ظرفیت عظیم برای انتقال ارزشها استفاده کنند.
وی با اشاره به ضعف در پوشش رسانهای، گفت: ما ۱۸۰ موکب داریم اما هنوز یک مستند فاخر از خدمترسانی آنها از شبکه ملی پخش نشده است و رسانهها باید پای کار بیایند و این ظرفیت بینظیر را به کشور معرفی کنند.
مسئول رسانهای ستاد مردمی اربعین همدان با اشاره به ظرفیتهای گردشگری استان، از مصوبه اخیر جلسه میراث فرهنگی برای ارائه کارت تخفیف ۳۰ درصدی به زائران اربعین در اماکن اقامتی و گردشگری استان خبر داد و گفت: این کارت تا ۶ ماه اعتبار دارد تا زائران ترغیب شوند دوباره به همدان سفر کنند، اگر این فرهنگ را تثبیت کنیم، زائر امروز گردشگر فردای همدان خواهد شد.
وی با انتقاد از عملکرد ضعیف در حوزه اقتصاد دیجیتال، گفت: ما در همدان کسبوکارهای اینترنتی موفقی داریم که از یک مغازه کوچک به فروشنده سراسری تبدیل شدهاند اما هنوز از این ظرفیت در کنار اربعین استفاده نکردهایم.
ربیعی با اشاره به افزایش چشمگیر هزینهها، خواستار حمایت جدیتر دستگاههای اجرایی از موکبها شد و گفت: قیمت گوشت منجمد به کیلویی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده و برنج هندی کیلویی ۲۹۸ هزار تومان عرضه میشود، با این هزینهها موکبداران با چنگ و دندان موکبها را حفظ کردهاند و اگر حمایت نشوند، ممکن است برخی موکبها جمع شوند.
وی با بیان اینکه همدان میتواند رسماً پایتخت موکبهای مردمی اربعین کشور باشد از همه دستگاههای فرهنگی و رسانهای خواست تا با همکاری و همدلی، این ظرفیت عظیم را به یک برند ملی تبدیل کنند.
مسئول رسانهای ستاد مردمی اربعین همدان با اشاره به جایگاه راهبردی همدان در مسیر پیادهروی اربعین، اظهار کرد: ۱۹ استان کشور از جمله استانهای جنوبی، مرکزی و شرقی برای عزیمت به مرزهای چهارگانه از محور همدان استفاده میکنند و استان همدان به عنوان یک گلوگاه ترانزیتی شناخته میشود.
وی با تشریح پنج محور اصلی ورودی و عبوری به همدان، افزود: محور اول از مسیر قزوین، محور دوم از طریق اتوبان ساوه، محور سوم از مسیر کبودراهنگ، محور چهارم از سمت زنجان و تبریز و در نهایت دو مسیر جنوبی از سمت نهاوند و ملایر، پنج شاهرگ حیاتی تردد زائران را در استان تشکیل میدهند.
ربیعی با تاکید بر حجم بالای تردد، گفت: سال گذشته بیش از ۶.۵ میلیون تردد زائر در مسیر رفت و برگشت در استان ثبت شد که نشان از عظمت این رویداد دارد و براساس آمار اداره کل راهداری بیش از ۲ میلیون تردد خودرویی تنها در بازه زمانی اربعین در محورهای مواصلاتی استان به ثبت رسیده است.
وی در ادامه به خروجیهای اصلی استان اشاره و تصریح کرد: بخش اعظم زائران از گردنه اسدآباد و بخش دیگری نیز از مسیر نهاوند به سمت کنگاور از استان خارج میشوند و سه مرز اصلی مهران، شلمچه و خسروی مسیرهای نهایی عزیمت زائران هستند که به ترتیب مهران و شلمچه بیشترین سهم را دارند و مرز خسروی نیز عمدتاً به صورت کاروانی فعالیت میکند.
مسئول رسانهای ستاد مردمی اربعین همدان در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز خرسندی از تصمیم جدید وزارت کشور، خاطرنشان کرد: امسال برای نخستین بار وزارت کشور پذیرفت که همدان دیگر صرفاً پشتیبان استانهای مرزی نباشد و خود به عنوان یک مقصد زیارتی و خدمت رسان در ایام اربعین شناخته شود و این یک مزیت بزرگ است که موجب شد بتوانیم تجهیزات و امکانات بیشتری را برای خدمت رسانی به زائران در داخل استان حفظ کنیم.
ربیعی در پایان با اشاره به حمایتهای صورت گرفته، گفت: خوشبختانه امسال شاهد همراهی خوبی از سوی استانهای معین هستیم؛ به گونهای که حتی استان گیلان با ارسال امکانات سیار از جمله خودروهای ATM و تجهیزات مورد نیاز، پای کار آمدهاند و این همافزایی پس از سالها پیگیری، نویدبخش ارائه خدمات بهتر به زائران در استان همدان است.
خدمت رسانی به ۳۰ هزار زائر اربعین از سوی موکب مریانج
هادی مظاهری مسئول موکب شهر مریانج در گفتوگو با خبرنگار مهر به تشریح چگونگی شکل گیری این اقدام ارزشمند پرداخت و گفت: سال ۱۳۹۲ بود که بعد از چند سال تشرف به کربلا به این فکر افتادیم که کاری برای خدمت به زائران انجام دهیم و در آن زمان هیچ موکب منسجمی در مریانج و حتی سطح استان همدان برای پذیرایی از زائران برپا نبود و ما اولین گروهی بودیم که این کار را آغاز کردیم.
وی با اشاره به مخالفتهای ابتدایی برخی افراد افزود: برخی میگفتند که زائری مراجعه نمیکند و فرصت این کار نیست اما با صحبت با شورای وقت و امام جمعه محترم کار را با توکل بر خدا شروع کردیم.
مسئول موکب مریانج ادامه داد: تنها ۱۰ روز مانده به اربعین سال ۹۲ با یکی از غذاخوریهای شهر هماهنگ کردیم تا غذا را نسیه به ما بدهند و اعلام کردیم ۵۰ تا ۵۰ تا غذا بپزند و با سختی فراوان اولین موکب را راه اندازی کردیم و در آن سال توانستیم حدود هزار زائر را اطعام کنیم.
مظاهری با بیان اینکه این حرکت در سالهای بعد برکت یافت و توسعه پیدا کرد، به خاطرهای جالب از سال دوم اشاره کرد و گفت: سال ۱۳۹۳ خدمت امام جمعه وقت شهر حاج آقای رستمی (ره) رسیدیم و گفتیم قصد داریم به ۷ هزار زائر خدمت کنیم و اما ایشان در خطبههای نماز جمعه با بزرگواری خود اعلام کردند که «ما امسال بالای ۳۰ هزار نفر زائر اطعام میکنیم و ۷ هزار نفر که چیزی نیست!
وی افزود: تنها سه چهار ساعت بعد از این صحبت یک خیّر به نام آقای کاظمی مراجعه کرد و گفت ۲۰ هزار پرس غذا را با هزینه شخصی خود تهیه میکند تا در میدان کربلا توزیع شود و یه این ترتیب حرکت ما گسترش پیدا کرد.
مسئول موکب شهر مریانج با اشاره به حضور دیگر گروهها در این مسیر خاطرنشان کرد: در سالهای بعد موکب آیت الله بهاری از شهر بهار و همچنین گروهی از پیشکسوتان نیروی انتظامی نیز به ما پیوستند؛ موکب آیت الله بهاری هم اکنون در کربلا مستقر میشود.
مظاهری با قدردانی از همراهی خیرین و مسئولین تصریح کرد: امروز خدا را شکر فضای مناسبی داریم و زیرساختهای خوبی فراهم شده است و از همه خیرین دعوت میکنیم پای کار باشند تا بتوانیم میزبان شایستهای برای زائران حسینی باشیم.
محمد صیفیکار از فعالان باسابقه حوزه گردشگری و خدماترسانی به زائران در استان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی استان برای پذیرایی از زائران در ایام اربعین، از پیشنهادی برای نصب تابلوهای راهنمای دو زبانه فارسی و عربی در ورودیهای شهر همدان و همچنین اعلام آمادگی رسمی برای ارائه خدمات در طول سال خبر داد.
صیفیکار افزود: ما آنقدر درگیر پشتیبانی و تدارکات شدهایم که گویا اصل موضوع در راستای انتقال ارزشهای معنوی و معرفی فرهنگ اهلبیت (ع) به حاشیه رانده شده است.
این فعال گردشگری که خود نیز سابقه حضور در پیادهروی نجف تا کربلا را دارد، با اشاره به مهماننوازی بینظیر عراقیها گفت: در عراق، زائر را به اصرار به خانه میبرند و با چند نوع غذای مختلف از او پذیرایی میکنند، اما مسئله اصلی اینجا است که ما چگونه از این فرصت برای انتقال پیام امام حسین (ع) استفاده میکنیم؟
وی با انتقاد از کمرنگ بودن برنامههای فرهنگی در موکبها، تصریح کرد: ما باید یک روحانی کاربلد پیدا کنیم که بعد از غذا ۵ دقیقه برای زائران حرف خوب بزند، یا برنامهای برای بازی بچهها داشته باشیم؛ این سر طناب ارتباط با زائر است، اگر ما از این طرف طناب را رها کنیم، طرف مقابل هم رها میکند.
گردشگری اربعین فرصتی برای برندسازی همدان
صیفیکار در ادامه با نگاهی اقتصادی به مقوله اربعین، از ظرفیتهای مغفولمانده استان سخن گفت و به تجربه موفق «جشنواره جوراب» در ملایر اشاره کرد که پس از معرفی درست، موجب شد خریداران بزرگی مانند آستان قدس رضوی و بنیاد برکت برای خرید مستقیم به این شهرستان مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه در استان همدان کولهپشتی، کفش کتانی، جوراب و لباس تولید میشود اما تا حالا کسی به فکر ارائه این محصولات با قیمت مناسب به زائران نبوده است، اظهار کرد: چرا زائر برای خرید کولهپشتی باید به میرداماد تهران برود و گران بخرد؟ ما میتوانیم با نظارت بر کیفیت، فضای رایگان در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم و برند همدان را معرفی کنیم.
این فعال گردشگری در پایان با اشاره به ظرفیتهای همدان در حوزه گردشگری مذهبی بر ضرورت هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، پلیس و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: ما باید از همین الان برنامهریزی کنیم تا زائر اربعین، گردشگر فردای همدان شود، این کار نیازمند عزم جدی و نگاهی فراتر از یک مهمانی ساده است تا خدمت ما در ذیل آن اتفاق بزرگ معنوی و فرهنگی تعریف شود.
گفتنی است همدان به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد زائران عراقی و همچنین برخورداری از ۲۲۵ امامزاده و بقعه متبرکه از پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای گردشگری مذهبی در ایام اربعین و حتی خارج از این ایام برخوردار است.
نظر شما