دیدار استاندار تهران با تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان ظهر سه شنبه در جریان این دیدار، ضمن بررسی روند برگزاری مراسم جاماندگان اربعین حسینی(ع)، از هماهنگی مجموعه آستان، دستگاههای اجرایی و خدماترسان، مواکب مردمی و خادمان این آیین قدردانی کرد.
راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی(ع) از میدان آیینی امام حسین(ع) آغاز و با طی مسیرهای تعیینشده، در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در شهرستان ری به پایان رسید.
استاندار تهران، حضور گسترده و مشارکت مردمی در برگزاری این آیین را جلوهای ارزشمند از ارادت مردم به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) دانست و از تلاش نیروهای مردمی، انتظامی، امدادی، درمانی، خدماتی و اجرایی در تأمین نظم، امنیت و ارائه خدمات شایسته به شرکتکنندگان قدردانی کرد.
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