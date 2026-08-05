امدادرسانی به ۴حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۱۰ نفر مصدوم شدند

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به چهار حادثه رانندگی طی روز چهارشنبه در جاده های استان سمنان خبر داد و بیان کرد: این حوادث ۱۰ نفر را راهی بیمارستان کرده است.

وی به واژگونی رانا پلاس کیلومتر ۴۵ محور سمنان به دامغان اشاره داشت و ادامه داد: این حادثه مصدومیت چهار نفر را رقم زده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان انحراف از جاده تیبا و برخورد آن با گاردریل کیلومتر ۱۸۳ محور سبزوار به میامی را دیگر حادثه مهم رانندگی خواند و توضیح داد: دو نفر در پی این حادثه مصدوم شدند.

درخشان از امداد به واژگونی ال ۹۰ محور دامغان به جندق خبر داد و تصریح داشت: به سه مصدوم حادثه رسیدگی شده است.

وی تصادف تریلی هوو و دانگ فنگ کیلومتر ۴۲ محور آرادان به سرخه را از دیگر حوادث رانندگی عنوان کرد و افزود: تنها مصدوم حادثه راهی بیمارستان شد.