اقتدار جمهوری اسلامی مرهون ایثار شهدا و همبستگی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمدرضا آقاجانپور عصر سه‌شنبه همزمان با اربعین حسینی در بیست‌وسومین یادواره ۲۲۷ شهید بخش چهاردانگه که در روستای سرخ‌ولیک برگزار شد، با اشاره به استمرار دشمنی‌های جبهه استکبار اظهار کرد: دشمنی، ماهیت همیشگی دشمنان انقلاب اسلامی است و مردم و مسئولان باید با هوشیاری، بصیرت و حفظ وحدت، در برابر توطئه‌های آنان ایستادگی کنند.

وی اقتدار و امنیت امروز جمهوری اسلامی ایران را حاصل همدلی مردم، مسئولان، نیروهای مسلح، رشادت رزمندگان و ایثار شهدا دانست و افزود: خون پاک شهیدان پشتوانه عزت، استقلال و پیشرفت کشور است.

نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه برگزاری یادواره‌های شهدا نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارد، تصریح کرد: این آیین‌ها علاوه بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان، زمینه انتقال آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی به نسل جوان را فراهم می‌کند.

آقاجانپور ادامه داد: مکتب شهدا، سرمایه‌ای ماندگار برای استحکام و بالندگی انقلاب اسلامی است و تداوم این مسیر با حضور گسترده مردم در مناسبت‌های دینی و انقلابی از جمله راهپیمایی اربعین، جلوه‌ای از وفاداری ملت ایران به آرمان‌های شهدا و انقلاب به شمار می‌رود.

بیست‌وسومین یادواره ۲۲۷ شهید بخش چهاردانگه همزمان با اربعین حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در روستای سرخ‌ولیک برگزار شد.