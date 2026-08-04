تصادفات منجر به فوت اربعین در خوزستان ۳۱ درصد کمتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید حسنوند عصر امروز سهشنبه در گفتگویی رسانهای بیان کرد: از ۲۵ تیرماه که طرح ترافیک اربعین حسینی آغاز شد تا روز گذشته ۱۲ مردادماه، کاهش ۳۵ درصدی تصادفات خسارتی نیز در جادههای استان ثبت شده است.
وی با قدردانی از نقش رسانهها در کنار پلیس برای ترویج فرهنگ رانندگی بدون خطر افزود: با توجه مردم و رانندگان به توصیههای ارائه شده، در پیادهروی اربعین امسال میزان تصادفات کاهش چشمگیری داشته است.
رئیس پلیس راه خوزستان ادامه داد: پوشش حداکثری پلیس در محورهای مواصلاتی استان در ایام اربعین حسینی نیز در کاهش حوادث مؤثر بوده است و امید است تا پایان این رویداد مهم ملی مردم همکاری لازم را داشته باشند.
حسنوند اظهار کرد: در قالب طرح اربعین حسینی و بر اساس اطلاعات ثبت شده از دوربینهای ترددشمار، از ۲۵ تیرماه تا ۱۲ مردادماه امسال ۵۰۲ هزار و ۴۸۶ وسیله نقلیه وارد خوزستان و ۵۴۷ هزار و ۴۹۱ وسیله نقلیه از استان خارج شدند.
وی اضافه کرد: در مجموع حدود یک میلیون و ۷۰ هزار وسیله نقلیه در ایام اربعین حسینی در جادههای خوزستان تردد داشتهاند و در مقایسه با سال گذشته، وضعیت تصادفات نسبت به میزان تردد انجام شده مطلوبتر گزارش میشود.
رئیس پلیس راه خوزستان با اشاره به ادامه حضور شمار زیادی از زائران در عراق تأکید کرد: از موکبداران درخواست میشود تا زمان بازگشت تمام زائران، با جانمایی مناسب و خدماترسانی به آنها در مسیرها، در کاهش تصادفات اثرگذار باشند.
وی با اشاره به موج بازگشت زائران از عراق افزود: ضروری است مسافران و رانندگان توصیههای ایمنی و رانندگی را جدی بگیرند تا از بروز حادثه و تصادف جلوگیری شود.
حسنوند از رانندگان خواست بعد از هر دو ساعت رانندگی ۱۵ دقیقه استراحت کنند و هوای داخل کابین خودرو را تازه نگه دارند.
وی گفت: رانندگان باید سرعت مطمئنه را رعایت کنند و در صورت وجود نقص فنی در خودرو از ادامه رانندگی خودداری کنند.
رئیس پلیس راه خوزستان افزود: زائران تا حد امکان به دلیل گرمای هوا و احتمال مستهلک شدن خودرو از رانندگی در روز خودداری کنند و هنگام رانندگی از داروهای خوابآور استفاده نکنند.
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