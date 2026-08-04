جریمه ۶ میلیارد تومانی داروخانه متخلف در فسا

به گزارش خبرگزاری مهر، علی گوهری‌نیا، با اشاره به محرز شدن تخلفات یک داروخانه متخلف گفت: بر اساس بررسی‌های کارشناسی، یکی از تخلفات این داروخانه «دریافت مبالغ اضافی از بیماران» بود که با توجه به تضییع حقوق بیماران و زیان وارده به شهروندان، این تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی فسا ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی پس از بررسی دقیق مستندات و گزارش‌های کارشناسی و استماع دفاعیات، تخلفات را محرز دانست و رأی بر جریمه نقدی صادر کرد. بر این اساس، این داروخانه به پرداخت ۵۹ میلیارد و ۵۰۴ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

گوهری نیا افزود: پیش از این نیز معاونت غذا و دارو به دلیل سایر تخلفات (از جمله عدم حضور مسئول فنی در زمان فعالیت داروخانه، عرضه دارو بدون نظارت مسئول فنی) اقدام به توبیخ کتبی همراه با درج در پرونده این داروخانه کرده بود.