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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۳

احیای موفق پسر ۱۱ ساله توسط تیم اعزامی اورژانس فارس به مأموریت اربعین

احیای موفق پسر ۱۱ ساله توسط تیم اعزامی اورژانس فارس به مأموریت اربعین

شیراز-رئیس مرکز اورژانس فارس از احیای موفق یک پسر ۱۱ ساله توسط تیم اعزامی اورژانس این استان به مأموریت اربعین پس از سانحه رانندگی در مسیر مرز چذابه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد از احیای موفق یک پسر ۱۱ ساله توسط تیم اعزامی اورژانس ۱۱۵ فارس به مأموریت اربعین خبر دادو گفت: تیم عملیاتی اعزامی اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی شیراز به مرز چذابه، در مسیر خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی و پس از شهر حمیدیه، با صحنه برخورد یک دستگاه خودروی سواری با یک پسر ۱۱ ساله مواجه شد.

وی افزود: آمبولانس‌های اعزامی بلافاصله متوقف شدند و کارشناسان عملیاتی اورژانس اقلید به عنوان نخستین تیم امدادی در محل حادثه حضور یافتند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان داد کودک بر اثر شدت جراحات ناشی از برخورد خودرو، دچار آسیب شدید از ناحیه سر و جراحات متعدد در سایر نقاط بدن شده و فاقد علائم حیاتی است.

عابد بیان کرد: کارشناسان اورژانس بلافاصله عملیات احیای قلبی ـ ریوی پیشرفته را آغاز کردند و با تلاش هماهنگ و تخصصی، موفق به بازگرداندن علائم حیاتی این کودک شدند.

وی افزود: پس از موفقیت‌آمیز بودن عملیات احیا و پایدار شدن وضعیت بیمار، این کودک برای ادامه درمان و دریافت خدمات تخصصی به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با قدردانی از عملکرد نیروهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ اظهار کرد: این اقدام، بیانگر آمادگی، دانش، مهارت و تعهد نیروهای اورژانس است که حتی در مسیر اعزام به مأموریت بزرگ اربعین حسینی نیز با حضور به‌موقع و اقدامات تخصصی، جان یک کودک را نجات دادند.

کد مطلب 6898965

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