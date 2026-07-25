به گزارش خبرگزاری مهر، امین نیاکان از اعمال نظارتهای ویژه و تشدید بازرسیها بر سزارینهای انجامشده در تاریخهای خاص تقویمی خبر داد و با اشاره به اهمیت سلامت مادر و نوزاد گفت: انجام سزارینهای انتخابی بدون اندیکاسیون پزشکی در تاریخهای خاص تقویمی، علاوه بر به خطر انداختن سلامت مادر و نوزاد به دلیل مداخلات غیرضروری، موجب اشغال غیرمنطقی ظرفیت اتاقهای عمل و تختهای بخش مراقبتهای ویژه نوزادان میشود و در شرایط اورژانسی، ارائه خدمات به بیماران نیازمند را با چالش مواجه میکند.
وی افزود: افزایش ناگهانی و بدون اندیکاسیون علمی سزارینها در این روزها، روند تأمین و توزیع فرآوردههای خونی را نیز دچار اختلال میکند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر اینکه مدیریت صحیح منابع بیمارستانی و حفظ سلامت مادران و نوزادان از اولویتهای این معاونت است، اظهار کرد: به تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی ابلاغ شده است اطلاعات سزارینهای نخستزا در بازه زمانی پنجم مرداد ۱۴۰۵ را بهصورت دقیق به معاونت درمان ارسال کنند.
نیاکان تصریح کرد: کمیتههای تخصصی و کارشناسان نظارتی معاونت درمان با حساسیت ویژه پروندههای ارسالی را بررسی خواهند کرد و با هرگونه سزارین غیراصولی که سلامت مادر و نوزاد را به مخاطره بیندازد، مطابق ضوابط قانونی برخورد میشود.
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