https://mehrnews.com/x3cKkv ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۶ کد مطلب 6908435 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۶ تصاویری از راهپیمایی باشکوه جاماندگان اربعین در تکاب ارومیه - در این فیلم تصاویری از حضور پرشور مردم تکاب در راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی را عصر سه شنبه میبینید. دریافت 19 MB کد مطلب 6908435 کپی شد مطالب مرتبط دلدادگان اربعین حسینی در قم ندای لبیک یا حسین(ع) سر دادند تجدید میثاق امت با رهبر انقلاب در اجتماع جاماندگان اربعین مشهد پرچم خونخواهی در دستان جاماندگان اربعین در نهاوند برچسبها راهپیمایی جاماندگان تکاب اربعین 1405
نظر شما