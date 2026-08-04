  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۶

تصاویری از راهپیمایی باشکوه جاماندگان اربعین در تکاب

تصاویری از راهپیمایی باشکوه جاماندگان اربعین در تکاب

ارومیه - در این فیلم تصاویری از حضور پرشور مردم تکاب در راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی را عصر سه شنبه می‌بینید.

دریافت 19 MB
کد مطلب 6908435

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها