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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۳

پرچم خونخواهی در دستان جاماندگان اربعین در نهاوند

پرچم خونخواهی در دستان جاماندگان اربعین در نهاوند

همدان- مردم مومن نهاوند در مراسم جاماندگان اربعین حسینی با پرچم خونخواهی رهبر شهید حاضر شدند.

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کد مطلب 6908267

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