https://mehrnews.com/x3cKg4 ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۳ کد مطلب 6908267 استانها همدان استانها همدان ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۳ پرچم خونخواهی در دستان جاماندگان اربعین در نهاوند همدان- مردم مومن نهاوند در مراسم جاماندگان اربعین حسینی با پرچم خونخواهی رهبر شهید حاضر شدند. دریافت 19 MB کد مطلب 6908267 کپی شد مطالب مرتبط اربعین؛ روایتی که در قدمهای مردم تاکستان ادامه یافت خونخواهی کودکان البرزی در مسیر دلدادگان اربعین جاماندگانِ عاشق؛ بانوان سمنانی در خط مقدم خدمت اربعین تصاویری از راهپیمایی باشکوه جاماندگان اربعین در تکاب امیری: اربعین امسال با تعاملات ایران و عراق متفاوت رقم خورد طولانیترین پیادهروی جاماندگان اربعین خراسان رضوی در گناباد برچسبها اربعین اربعین حسینی نهاوند مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی
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