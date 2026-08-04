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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۰

دستگیری عامل قتل در گلزار دهدشت

دستگیری عامل قتل در گلزار دهدشت

یاسوج-دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه از دستگیری عامل قتل در منطقه گلزار دهدشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رستم نژاد از دستگیری عامل قتل در منطقه گلزار دهدشت خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در منطقه گلزار دهدشت، موضوع با دستور ویژه مقام قضایی و پیگیری‌های مستمر و شبانه‌روزی بازپرس پرونده در دستور کار دستگاه قضایی و مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی، اطلاعاتی و فنی موفق به شناسایی مخفیگاه متهم شدند.

وی تصریح کرد: متهم در عملیاتی غافلگیرانه در منطقه دمچنار دستگیر و برای انجام مراحل قانونی و تکمیل تحقیقات مقدماتی به مراجع قضایی تحویل شد.

دادستان کهگیلویه با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با مخلان امنیت عمومی، اضافه کرد: برخورد سریع، قانونی و قاطع با مرتکبان جرایم خشن با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی و نیروی انتظامی قرار دارد.

کد مطلب 6908449

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