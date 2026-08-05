خبرگزاری مهر – گروه استان ها: با وجود تکمیل فیزیکی بخش قابل‌توجهی از خط لوله انتقال آب خلیج فارس به کرمان، این پروژه همچنان در انتظار تأمین اعتبارات لازم برای ورود به مدار بهره‌برداری است. آخرین وعده‌های رسمی مدیرعامل آب و فاضلاب استان کرمان ، تابستان سال آینده را به عنوان زمان وصل آب به شبکه شهری کرمان مشخص کرده است این در حالی معاون استاندار کرمان تاکید کرده که باید این پروژه در پاییز امسال نهایی شود.

سال‌هاست که پروژه انتقال آب از خلیج‌فارس به فلات مرکزی ایران، یکی از بزرگترین و طولانی‌ترین طرح‌های آبرسانی کشور، با فراز و نشیب‌های متعددی روبه‌رو بوده است. خط اول این پروژه عظیم که با عنوان «آب‌راه بندرعباس-کرمان-یزد» شناخته می‌شود، در سال ۱۳۹۲ در دولت یازدهم کلید خورد و هدف اصلی آن، تأمین نیاز آبی صنایع بزرگ معدنی استان‌های کرمان و یزد بود. این طرح با طول کلی ۸۷۶ کیلومتر خط اصلی و ۹۷۰ کیلومتر همراه با انشعابات، قرار بود در فاز نخست ظرفیتی بالغ بر ۱۳۰ میلیون مترمکعب آب را در سال جابه‌جا کند.

آبان‌ماه سال ۱۳۹۹، مراسم بهره‌برداری از مرحله نخست این طرح با حضور رئیس‌جمهور وقت برگزار شد. اما این بهره‌برداری عمدتاً معطوف به بخش صنعت بود و آب شرب شهر کرمان همچنان مغفول ماند. سال‌ها بعد، در دیماه ۱۴۰۱، با دستور رئیس‌جمهور شهید، عملیات اجرایی فاز دوم طرح با هدف انتقال ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب نمک‌زدایی‌شده از خلیج‌فارس به استان‌های کرمان و یزد در مسیری به طول ۷۳۰ کیلومتر آغاز شد. این اتفاق، نقطه عطفی برای امیدواری مردم کرمان بود، چراکه قرار بود پای آب خلیج‌فارس را برای نخستین‌بار به خانه‌های مردم باز کند.

با این حال، گذشت زمان نشان داد که مسیر اجرای این طرح، پرفراز و نشیب‌تر از آن است که با وعده‌های امیدبخش هموار شود. بر اساس آخرین هدف‌گذاری، قرار بود آب خلیج‌فارس تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ به کرمان برسد، وعده‌ای که در کلکسیون وعده‌های اجرا نشده قرار گرفت.

تکمیل لوله‌گذاری امیدها را زنده کرد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان از تکمیل عملیات لوله‌گذاری خط انتقال آب از خلیج‌فارس تا شهر کرمان خبر داد. این خبر، امیدواری‌ها را برای نزدیکی به هدف نهایی افزایش داد. با این حال، تکمیل فیزیکی خط لوله به معنای ورود آب به مدار تأمین نیست. دو ایستگاه پمپاژ این طرح، که برای انتقال آب از مسیر طولانی و پرفراز و نشیب ضروری هستند، تا همین اواخر بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند.

چالش تأمین اعتبار؛ مانع اصلی اجرای طرح

مهم‌ترین مانعی که امروز بر سر راه بهره‌برداری از این پروژه حیاتی قرار دارد، تأمین اعتبارات مورد نیاز است. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از تأمین منابع مالی جدید برای تسریع در تکمیل پروژه خبر داد. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که پروژه همچنان با مشکل تأمین نقدینگی روبه‌رو است.

مشکل تامین آب کرمان به زودی رفع می شود

علیرضا عبدیان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، در گفتگو با خبرنگار مهر از تکمیل فاز لوله‌گذاری خط انتقال آب از خلیج‌فارس به کرمان به عنوان یک تحول اساسی در زیرساخت‌های آبی استان یاد کرد.

بر اساس اعلام وی، عملیات اجرایی این خط انتقال که با هدف تأمین آب آشامیدنی شهر کرمان و برخی از شهرستان‌های همجوار دنبال می‌شود، اکنون به مرحله‌ای رسیده که لوله‌ها تا مخازن ذخیره آب شهر کرمان امتداد یافته است. این دستاورد، پس از ماه‌ها تلاش مستمر و با وجود فراز و نشیب‌های تأمین اعتبار و موانع فنی، محقق شده است.

عبدیان با اشاره به اینکه این پروژه در مرحله نخست، ۳۰ میلیون مترمکعب آب را به استان کرمان اختصاص داده است، گفت: از این میزان، ۲۵ میلیون مترمکعب برای تأمین نیاز آشامیدنی شهر کرمان در نظر گرفته شده و سهم پنج میلیون مترمکعبی نیز به شهرستان رفسنجان اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه رفسنجان از دو سال پیش از این نعمت بهره‌مند شده و صنایع و مردم این شهرستان از آب خلیج‌فارس استفاده می‌کنند، تأکید کرد: اکنون نوبت به کرمان رسیده و زیرساخت‌های مربوطه با جدیت در حال تکمیل است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در صورت تداوم تأمین اعتبارات، امید می‌رود که این طرح تا تابستان سال آینده به مدار بهره‌برداری وارد شود و گامی بلند در راستای رفع تنش آبی کلان‌شهر کرمان برداشته شود.

مدیرعامل آبفای استان در بخش دیگری از سخنان خود، به عملکرد این شرکت در مدیریت تنش‌های آبی تابستان امسال اشاره کرد و گفت: در کنار پروژه بزرگ انتقال آب خلیج‌فارس، طرح تأمین اضطراری آب شهر کرمان نیز با موفقیت اجرا شده است.

۱۲ حلقه چاه و ۲۲۰ لیتر بر ثانیه، آرامش را به شبکه آب شهر کرمان بازگرداند

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام عبور استان از تنش آبی در مراکز شهرستانها، گفت: با حفر و تجهیز ۱۲ حلقه چاه اضطراری و تزریق ۲۲۰ لیتر بر ثانیه آب به شبکه شهر کرمان، شرایط تأمین آب آشامیدنی به وضعیت پایدار رسیده است.

علی‌اصغر ذاکری‌هرندی ادامه داد: تابستان امسال برای شهروندان کرمانی با چالش کمبود آب آغاز شد، اما مجموعه اقدامات اضطراری که در کمتر از یک ماه اجرایی شد، توانست این نگرانی را به آرامش تبدیل کند.

ذاکری‌هرندی با اشاره به جزئیات این عملیات گفت: در مدت ۲۷ روز کاری، ۱۲ حلقه چاه حفر و تجهیز شد و حدود ۲۲۰ لیتر بر ثانیه آب به شبکه آشامیدنی شهر کرمان تزریق شد. این حجم از آب که برای تأمین نیاز فوری شهرستان کرمان در اوج گرمای تابستان طراحی شده بود، با سرعت عمل و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی به مرحله بهره‌برداری رسید.

ذاکری‌هرندی با اشاره به گزارش شرکت آب و فاضلاب استان، تأکید کرد: اکنون به علت عدم نیاز، هفت حلقه از ۱۲ حلقه چاه اضطراری از مدار بهره‌برداری خارج شده است. این تصمیم نشان می‌دهد که ظرفیت تأمین آب در وضعیت مطلوبی قرار دارد و نیازی به استفاده هم‌زمان از تمامی منابع اضطراری نیست.

معاون استاندار کرمان بر ضرورت تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه انتقال آب خلیج‌فارس تأکید کرد و گفت: این خط انتقال باید هر چه زودتر به مخازن شهر کرمان برسد و انتظار می رود این کار تا پاییز امسال انجام شود.

همچنین انتظار می‌رود آبرسانی از خط خلیج‌فارس به شهرستان‌های مجاور نیز تا پایان خردادماه ۱۴۰۶ انجام شود تا در این شهرها نیز با تنش آبی مواجه نشویم. این پروژه که از آن به عنوان راهکار پایدار تأمین آب استان یاد می‌شود، با هدف کاهش وابستگی به منابع آب زیرزمینی و مدیریت بهتر بحران‌های آتی طراحی شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان همچنین از تأمین منابع مالی این طرح خبر داد و اعلام کرد که از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی، اعتبارات دولتی و منابع داخلی برای اجرای پروژه کمک خواهد شد.

وی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز خواست در تخصیص اعتبارات، طرح‌های انتقال آب به شهر کرمان و شهرستان‌های همجوار را در اولویت قرار دهد.

حالا باید منتظر ماند و دید سرانجام این پروژه عظیم آبرسانی به کجا ختم می شود.