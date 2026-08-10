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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۱

رفع تنش آبی ۹۰ روستای استان کرمان در هفته دولت

رفع تنش آبی ۹۰ روستای استان کرمان در هفته دولت

کرمان- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کرمان، از بهره‌برداری پروژه‌های کلان آبرسانی با هدف رفع تنش آبی و تأمین آب پایدار برای ۹۰ روستای این استان همزمان با هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عبدیان، با اشاره به تلاش‌های مجموعه آبفا در بهبود زیرساخت‌های آب در مناطق مختلف استان، گفت: در هفته دولت، پروژه‌های آبرسانی گسترده‌ای که تا کنون به ثمر نشسته و بخش عمده‌ای از آن‌ها مربوط به تأمین آب شرب پایدار برای ۹۰ روستای فاقد آب و یا دارای تنش آبی است به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: برای اجرای این طرح‌ها، ۳۱ حلقه چاه حفر و تجهیز شد، ۲۲ باب مخزن ذخیره آب احداث و ۲ باب ایستگاه پمپاژ نیز به مدار بهره‌برداری وارد شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان ادامه داد: علاوه بر این اقدامات، ۷۸ کیلومتر خط انتقال، ۶۸ کیلومتر اصلاح شبکه و ۱۶۸ کیلومتر توسعه شبکه جدید آبرسانی برای افزایش پایداری و کیفیت توزیع آب در مناطق تحت پوشش اجرا شده است.

عبدیان، با اشاره به اجرای این طرح‌ها در سطح استان خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها در ۱۵ شهر استان شامل ارزوئیه، بافت، جازموریان، جیرفت، رابر، کهنوج، رودبارجنوب، ریگان، شهربابک،عنبرآباد ، فاریاب،قلعه گنج،منوجان، سیرجان و کرمان افتتاح می‌شوند که گامی مهم در جهت تقویت پایداری شبکه توزیع و افزایش رضایتمندی مردم استان کرمان محسوب می‌شود.

کد مطلب 6913460

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