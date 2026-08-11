افزایش ضریب اطمینان شبکه انتقال گاز در منطقه یک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت انتقال گاز ایران، تورج رستمی مدیر منطقه یک انتقال گاز ایران، با اشاره به اهمیت پایش مستمر خطوط لوله انتقال گاز و در تشریح اهداف این پروژه گفت: عملیات پیگرانی هوشمند خط ششم سراسری به طول ۱۱۴ کیلومتر، با هدف ارزیابی دقیق وضیعت فنی خطوط لوله، افزایش ضریب اطمینان شبکه و برنامه‌ریزی برای اجرای تعمیرات پیشگیرانه، با موفقیت انجام شد.

وی افزود: این عملیات تخصصی با بهره‌گیری از توان پیمانکار و مشارکت مراکز بهره‌برداری خطوط لوله منطقه و با هماهنگی کامل واحدهای بهره‌برداری و دیسپچینگ منطقه، در ۸ مرحله عملیاتی، بدون وقفه در فرایند انتقال گاز اجرا شد.

مدیر منطقه یک انتقال گاز ایران با برشمردن دلایل اهمیت نتایج این پروژه بیان کرد: اطلاعات به‌دست‌آمده از پیگرانی هوشمند، مبنای تصمیم‌گیری و اجرای هدفمند تعمیرات فنی، کاهش ریسک‌های بهره‌برداری، افزایش ضریب ایمنی خطوط لوله و ارتقای قابلیت اطمینان شبکه انتقال گاز خواهد بود و آمادگی منطقه را برای تأمین پایدار انرژی در فصل اوج مصرف گاز به‌شکل محسوسی افزایش می‌دهد.