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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

پایان عملیات اجرایی طرح اضطراری تامین آب شهر کرمان

پایان عملیات اجرایی طرح اضطراری تامین آب شهر کرمان

کرمان- مدیر عامل آبفا استان کرمان گفت: طرح اضطراری تأمین آب شهر کرمان با هدف تقویت پایداری شبکه توزیع و افزایش ظرفیت تأمین آب شرب شهر، تنها در ۲۷ روز عملیات اجرایی، به بهره‌ برداری رسید. 

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عبدیان، پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پایان عملیات اجرایی طرح اضطراری آب کرمان گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر ۳۴۰ میلیارد تومان اجرا شد و با ورود ۲۲۰ لیتر بر ثانیه آب شرب به شبکه، نقش مؤثری در تأمین پایدار آب شرب شهروندان کرمانی، به‌ویژه در زمان اوج مصرف، خواهد داشت.

وی ادامه داد: برای انجام این طرح، ۱۲ حلقه چاه پدافندی حفر و تجهیز و خطوط جمع‌آوری با استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن در اقطار ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلی‌متر به طول ۱۰ کیلومتر و ۶.۵ کیلومتر خطوط انتقال آب با لوله‌های GRP به قطر ۶۰۰ میلی‌متر اجرا شد.

عبدیان، اضافه کرد: از دیگر اقدامات صورت‌گرفته در این طرح خرید و اجرای ۷ کیلومتر خط برق‌رسانی و اجرای ۱۲۰ متر پرس افقی از دو محور اصلی بزرگراه، با استفاده از لوله غلاف فولادی به قطر ۸۰۰ میلی‌متر بوده است.

کد مطلب 6918138

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    نظرات

    • کرمونی IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
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      پاسخ
      خسته نباشید جانانه.

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