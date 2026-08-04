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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۴

حریق ارتفاعات جنگل قرق مهار شد؛عملیات پایش و لکه‌گیری ادامه دارد

حریق ارتفاعات جنگل قرق مهار شد؛عملیات پایش و لکه‌گیری ادامه دارد

گرگان-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان از مهار آتش‌سوزی در ارتفاعات جنگل قرق خبر داد و گفت: نیروهای عملیاتی همچنان در منطقه مستقر هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر نیکویی شامگاه سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران از مهار آتش‌سوزی در ارتفاعات جنگل قرق خبر داد و اظهار کرد: با حضور سریع نیروهای یگان حفاظت، جنگلبانان و نیروهای عملیاتی منابع طبیعی، آتش‌سوزی در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحت کنترل قرار گرفت.

وی با بیان اینکه نیروهای عملیاتی همچنان در محل حادثه حضور دارند، افزود: عملیات اطفای کامل، پایش مستمر و لکه‌گیری حریق تا حصول اطمینان از خاموش شدن کامل آتش ادامه خواهد داشت تا از هرگونه شعله‌ور شدن مجدد جلوگیری شود.

وی با اشاره به افزایش خطر وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی، از شهروندان، گردشگران و طبیعت‌گردان خواست از روشن کردن آتش در جنگل‌ها و مراتع، به‌ویژه در روزهای همراه با هشدار حریق و شرایط بحرانی، به‌طور جدی خودداری کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان تأکید کرد: بخش قابل توجهی از آتش‌سوزی‌های جنگلی بر اثر بی‌احتیاطی‌های انسانی رخ می‌دهد و رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی مردم، مهم‌ترین عامل در پیشگیری از وقوع این حوادث و حفاظت از جنگل‌های ارزشمند استان است.

نیکویی بر ضرورت مشارکت عمومی در صیانت از منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، مسئولیتی همگانی است و همراهی مردم می‌تواند نقش مؤثری در حفظ این سرمایه‌های ملی برای نسل‌های آینده داشته باشد.

کد مطلب 6908481

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