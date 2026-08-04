مراکز داده قربانی پنهان قطعی برق؛ هزینه اختلال در اقتصاد دیجیتال

به گزارش خبرنگار مهر؛ رشد اقتصاد دیجیتال، مراکز داده را از زیرساخت فنی به یکی از ارکان حیاتی اقتصاد، حکمرانی و ارائه خدمات عمومی تبدیل کرده است. سامانههای بانکی، خدمات دولت الکترونیکی، پیامرسانها، فروشگاههای اینترنتی، خدمات ابری و بخش قابل توجهی از زیرساختهای ارتباطی کشور، همگی به عملکرد پایدار مراکز داده وابسته هستند. در چنین شرایطی، مسئله ناترازی برق دیگر صرفاً چالشی برای صنایع انرژیبر یا خطوط تولید نیست، بلکه به یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده پایداری زیرساخت دیجیتال کشور تبدیل شده است. اختلال در تأمین برق مراکز داده، تنها به خاموش شدن چند سرور محدود نمیشود، بلکه میتواند زنجیرهای از خدمات حیاتی را همزمان تحت تأثیر قرار دهد و آثار آن را میلیونها کاربر، کسبوکار و دستگاه اجرایی به صورت مستقیم تجربه کنند.
نکته مهم آن است که بحران امروز صنعت مراکز داده از خود خاموشی آغاز نمیشود. فلسفه طراحی دیتاسنترهای استاندارد بر مبنای مواجهه با قطع برق شکل گرفته و تجهیزات پشتیبان همچون «UPS»، باتریها، سامانههای انتقال خودکار برق و دیزلژنراتورها دقیقاً برای مدیریت شرایط اضطراری پیشبینی شدهاند. آن چه امروز این زیرساخت را در معرض تهدید قرار داده، تبدیل شدن وضعیت اضطراری قطع برق به بخشی از فرآیند عادی بهرهبرداری است. استمرار خاموشیهای برنامهریزیشده موجب شده تجهیزاتی که باید تنها در شرایط استثنایی وارد مدار شوند، به صورت روزانه و مستمر مورد استفاده قرار گیرند و همین تغییر ماهیت، نقطه آغاز فرسایش زیرساخت دیجیتال کشور است.
خاموشی و چالش فرسایش تدریجی زیرساخت
برداشت رایج آن است که وجود تجهیزات برق اضطراری، مراکز داده را در برابر ناترازی برق مصون میکند. تجربه عملی صنعت نشان میدهد این برداشت تنها زمانی معتبر است که قطعی برق یک رخداد استثنایی باشد. در شرایط کنونی، برق بسیاری از مراکز داده در طول هفته و برای چند ساعت قطع میشود و هر بار سامانههای «UPS»، باتریها، «ATS» و دیزلژنراتورها باید در کسری از ثانیه فرآیند انتقال بار را انجام دهند. اگرچه این فرآیند از منظر فنی طراحی شده است اما تکرار مستمر آن، نرخ استهلاک تجهیزات را به شکل محسوسی افزایش میدهد، هزینههای تعمیر و نگهداری را بالا میبرد و احتمال بروز خطا در لحظه سوئیچینگ را افزایش میدهد. مدیران مراکز داده تأکید میکنند که دیتاسنترها از وقوع خاموشی هراس ندارند، بلکه از تکرار خاموشی و دائمی شدن استفاده از تجهیزات اضطراری آسیب میبینند.
این تغییر الگوی بهرهبرداری، پیامد دیگری نیز دارد. تجهیزات اضطراری دارای عمر طراحی مشخصی هستند و هر سیکل کاری بخشی از ظرفیت عملیاتی آنها را مستهلک میکند. در نتیجه، هرچه دفعات خاموشی افزایش یابد، احتمال از کار افتادن آخرین لایه دفاعی مرکز داده نیز بیشتر خواهد شد. چنین وضعیتی به معنای افزایش احتمال وقوع خاموشی کامل سرویس در شرایطی است که زیرساخت اصلی نیز قادر به تأمین برق نیست.
آسیب خاموشی از اتاق برق فراتر میرود
پایداری یک مرکز داده تنها به روشن بودن سرورها وابسته نیست. سامانههای سرمایشی، تجهیزات شبکه، سامانههای ذخیرهسازی، تجهیزات امنیت فیزیکی، سیستمهای اعلام و اطفای حریق و تجهیزات کنترل محیطی همگی نیازمند برق پایدار هستند. در زمان قطع برق، حتی اگر ژنراتور در مدت کوتاهی وارد مدار شود، فاصله زمانی میان خروج برق شهری و ورود برق اضطراری موجب توقف کوتاه سامانههای سرمایشی میشود. همین وقفه چند ده ثانیهای یا یک دقیقهای میتواند دمای سالنهای سرور را افزایش دهد و عملکرد تجهیزات حساس را مختل کند در برخی موارد نیز تجهیزات پس از بازگشت برق به مدار عملیاتی بازنمیگردند و همین مسئله کیفیت سرویسهای دیجیتال و حتی کیفیت ارتباطات اینترنتی را تحت تأثیر قرار میدهد.
از منظر مهندسی مراکز داده، برق مصرفی صرفاً برای تغذیه سرورها نیست. سامانههای خنککننده، تجهیزات انتقال داده، تجهیزات امنیتی، کنترل دسترسی، تجهیزات ذخیرهسازی و سامانههای پشتیبان همگی بخشی از بار الکتریکی مرکز داده را تشکیل میدهند. از این رو هر اختلال در تأمین برق، به سرعت به سایر اجزای زیرساخت سرایت میکند و احتمال ایجاد اختلال زنجیرهای را افزایش میدهد.
اقتصاد دیجیتال، قربانی پنهان ناترازی انرژی
تداوم خاموشیها تنها هزینه انرژی را افزایش نداده، بلکه ساختار اقتصادی مراکز داده را نیز دستخوش تغییر کرده است. بر اساس اظهارات مدیران صنعت، مصرف گازوئیل ژنراتورها به شکل قابل توجهی افزایش یافته و هزینه تأمین سوخت نسبت به سال گذشته بیش از ۲۰۰ درصد رشد کرده است. در عین حال، سهمیههای تخصیصی پاسخگوی نیاز واقعی مراکز داده نیست و بسیاری از اپراتورها ناچار به خرید سوخت از بازار آزاد با قیمتهای چندبرابری شدهاند. این وضعیت، علاوه بر افزایش هزینه عملیاتی، ریسک دیگری نیز ایجاد میکند. کیفیت نامناسب سوخت میتواند به موتور ژنراتورها، سامانه سوخترسانی و فیلترها آسیب وارد کند و قابلیت اطمینان آخرین لایه پشتیبان مرکز داده را کاهش دهد.
همزمان، محدودیتهای ناشی از تحریم، دشواری تأمین قطعات یدکی، کاهش دسترسی به تجهیزات تخصصی و فرسودگی تدریجی زیرساختها، فرآیند تعمیر و نوسازی تجهیزات را نیز پیچیدهتر کرده است. در چنین شرایطی، هر خاموشی تنها یک وقفه موقت در ارائه خدمت نیست، بلکه بخشی از عمر سرمایههای زیرساختی کشور را مصرف میکند و هزینه ارائه خدمات دیجیتال را به صورت مستمر افزایش میدهد.
فاصله استانداردهای جهانی با واقعیت بهرهبرداری در ایران
در استانداردهای بینالمللی شاخصهایی مانند افزونگی تجهیزات، قابلیت نگهداری بدون توقف سرویس و سطح دسترسپذیری سالانه برای مراکز داده تعریف شدهاند. بر همین اساس، مراکز داده سطح سه با دسترسپذیری حدود ۹۹.۹۸ درصد و مراکز سطح چهار با دسترسپذیری حدود ۹۹.۹۹۵ درصد طراحی میشوند. با این حال، این استانداردها بر یک پیشفرض اساسی استوار هستند و آن وجود شبکه برق پایدار، دسترسی مطمئن به سوخت، امکان سرویس منظم تجهیزات و محدود بودن شرایط اضطراری است.
هنگامی که خاموشی به بخشی از وضعیت عادی شبکه برق تبدیل شود، بسیاری از مفروضات این استانداردها عملاً اعتبار خود را از دست میدهند و تجهیزات اضطراری ناچار میشوند وظایفی فراتر از ظرفیت طراحیشده خود بر عهده بگیرند. از همین رو، مقایسه صرف سطح استاندارد مراکز داده ایران با نمونههای بینالمللی بدون توجه به کیفیت زیرساخت انرژی، تصویر دقیقی از وضعیت واقعی ارائه نمیکند. مسئله اصلی، فاصله فناوری نیست، بلکه تفاوت شرایط بهرهبرداری محسوب میشود.
تغییر نگاه از مصرفکننده برق به زیرساخت حیاتی
راهکارهای مطرحشده از سوی فعالان صنعت نشان میدهد حل مسئله تنها با افزایش تعداد ژنراتورها یا ظرفیت «UPS» ممکن نیست. نخستین گام، به رسمیت شناختن مراکز داده به عنوان زیرساخت حیاتی کشور در سیاستگذاری انرژی است تا در برنامههای مدیریت بار، تأمین برق پایدار و تخصیص سوخت اضطراری جایگاه مستقلی داشته باشند. تحقق این هدف نیازمند هماهنگی میان وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و توانیر است تا تفاهمهای موجود از سطح سیاست به مرحله اجرا منتقل شوند.
در کنار این اقدام، توسعه برق اختصاصی برای مراکز داده، سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، توسعه شبکههای هوشمند برق، بهکارگیری سامانههای پیشرفته پایش مصرف انرژی، طراحی معماریهای ابری مقاوم در برابر اختلال، توزیع جغرافیایی بار پردازشی، استقرار مراکز داده بر اساس معیارهای دسترسی پایدار به انرژی و اجرای برنامههای منظم آزمون تجهیزات پشتیبان، از مهمترین اقداماتی هستند که میتوانند تابآوری زیرساخت دیجیتال کشور را افزایش دهند.
جمعبندی
در نهایت، میتوان چنین نتیجه گرفت که ناترازی برق، مراکز داده را با بحرانی مواجه کرده که ماهیتی متفاوت از خاموشیهای مقطعی گذشته دارد. مسئله امروز، فقدان تجهیزات اضطراری نیست، بلکه استفاده دائمی از تجهیزاتی به است که برای شرایط بحرانی طراحی شدهاند. ادامه این روند، به تدریج قابلیت اطمینان زیرساختهای دیجیتال را کاهش میدهد، هزینه ارائه خدمات را افزایش میدهد و ریسک اختلال در زنجیرهای از خدمات حیاتی کشور را بالا میبرد. از این منظر، تأمین برق پایدار برای مراکز داده صرفاً یک مطالبه صنفی یا فنی نیست، بلکه بخشی از الزامات امنیت اقتصادی، تابآوری ملی و حکمرانی دیجیتال کشور به شمار میرود.
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