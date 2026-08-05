به گزارش خبرگزاری مهر، آزیتا اسدی با تشریح آخرین وضعیت آتش‌سوزی در مراتع و عرصه‌های طبیعی استان قزوین اظهار کرد: بارندگی‌های مناسب بهاره و تداوم هوای خنک در هفته‌های گذشته موجب شد فصل اوج آتش‌سوزی‌ها در استان امسال با تأخیر آغاز شود.

وی افزود: با وجود اینکه پوشش گیاهی در برخی مناطق استان، به‌ویژه ارتفاعات الموت و طارم، هنوز به‌طور کامل خشک نشده است، اما با افزایش دمای هوا احتمال وقوع و گسترش آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی افزایش می‌یابد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین با تأکید بر اهمیت واکنش سریع هنگام وقوع حریق گفت: حضور نیروهای امدادی و مردمی در دقایق و ساعات ابتدایی وقوع آتش‌سوزی نقش تعیین‌کننده‌ای در مهار حریق دارد و استفاده از زمان طلایی می‌تواند از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری کند.

اسدی با بیان اینکه بیشتر آتش‌سوزی‌های امسال وسعتی کمتر از یک هکتار داشته‌اند، عنوان کرد: با این حال وقوع یک تا دو حریق گسترده، به‌ویژه در شهرستان آوج، موجب افزایش قابل توجه سطح خسارت‌ها شده است.

وی درباره اقدامات انجام‌شده برای افزایش آمادگی نیروهای محلی نیز اظهار کرد: اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تجهیزات مورد نیاز از جمله دمنده و آتش‌کوب را تهیه کرده و بخشی از این تجهیزات نیز با همکاری مدیریت بحران استانداری در اختیار دهیاری‌ها قرار گرفته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین ادامه داد: روند توزیع تجهیزات در سایر مناطق پرخطر استان نیز ادامه دارد، اما همچنان در برخی مناطق با کمبود تجهیزات اطفای حریق مواجه هستیم.

اسدی با تأکید بر ضرورت تجهیز مناطق روستایی به امکانات مناسب برای مقابله با حریق خاطرنشان کرد: در مهار آتش‌سوزی مراتع، استفاده از دستگاه دمنده اهمیت زیادی دارد و آتش‌کوب به‌تنهایی پاسخگوی شرایط نیست؛ بنابراین انتظار می‌رود دهیاری‌ها از اعتبارات در اختیار خود برای تأمین تجهیزات مورد نیاز استفاده کنند.

وی پیشگیری را مؤثرترین راهکار برای کاهش خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی دانست و از گردشگران، دامداران و طبیعت‌گردان خواست از روشن کردن آتش در طبیعت خودداری کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین افزود: در صورت ضرورت روشن کردن آتش، باید این کار در محلی فاقد پوشش گیاهی انجام شود، اطراف محل آتش ایمن‌سازی شده و پیش از ترک منطقه نیز از خاموش شدن کامل آن اطمینان حاصل شود.

اسدی در پایان با تأکید بر نقش مردم در حفاظت از منابع طبیعی گفت: مشارکت شهروندان در پیشگیری، اعلام سریع وقوع حریق و رعایت نکات ایمنی می‌تواند نقش مهمی در صیانت از سرمایه‌های طبیعی استان و جلوگیری از گسترش آتش‌سوزی‌ها داشته باشد.

