نخستین آزمون اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور در گرمسار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرمانداری گرمسار از برگزاری نخستین آزمون اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور خبر داد و بیان کرد: پدافند غیرعامل را از مهمترین الزامات مدیریت کشور در شرایط کنونی است.
وی ادامه داد: مدیران دستگاههای اجرایی باید دستورالعملها و مصوبات این حوزه را بهدقت مطالعه کرده و در برنامهریزیها و اقدامات اجرایی مورد توجه قرار دهند.
فرماندار گرمسار با تأکید بر افزایش آمادگی دستگاههای اجرایی توضیح داد: هر اداره باید متناسب با مأموریت خود، وضعیت حفاظت فیزیکی، ایمنی ساختمانها، تجهیزات اطفای حریق، استمرار خدمات و میزان آسیبپذیری تأسیسات را ارزیابی کرده و نواقص موجود را برای پیگیری به فرمانداری و دستگاههای مسئول اعلام کند.
همتی همچنین بر ضرورت جذب اعتبارات حوزه پدافند غیرعامل تأکید کرد و یادآور شد: دستگاههای اجرایی باید از ظرفیت توافقنامههای منعقد شده با سازمان مدیریت و برنامهریزی و ادارهکل پدافند غیرعامل استان برای تأمین اعتبار و اجرای طرحهای مورد نیاز شهرستان بهرهگیری کنند.
وی در ادامه با اشاره به برنامههای توسعهای شهرستان، از اجرای ۱۷ طرح اقتصادی و ۲۲ پروژه عمرانی خبر داد و اضافه کرد: دستگاههای اجرایی باید طرحهای مرتبط با حوزه فعالیت خود را مستمر بررسی کرده و پیشنهادهای جدید را به صورت مکتوب برای طرح در شورای توسعه استان به فرمانداری ارائه دهند.
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