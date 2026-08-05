به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فرامنطقه «القدس العربی» چاپ لندن به نقل از مقامات محلی «پا-دو-کاله» در فرانسه اعلام کردند که صبح سه‌شنبه، حریقی در یک قایق کوچک در مرز میان آب‌های فرانسه و انگلیس رخ داد که سرنشینان آن را ناچار کرد برای نجات جان خود به داخل آب بپرند.

طبق گزارش‌های رسمی، این حادثه تلفات جانی و یا مجروحیت به همراه نداشته است.

مقام‌های دریایی فرانسه در ابتدا شمار نجات‌یافتگان را ۱۵۷ نفر اعلام کرده بودند که این آمار بعداً به ۱۷۳ نفر اصلاح شد. بر اساس اطلاعات موجود، این مهاجران روز دوشنبه از روستای ساحلی «وول-له-روز» در منطقه نورماندی فرانسه سفر دریایی خطرناک خود را آغاز کرده بودند. نیروهای گارد ساحلی انگلیس و فرانسه با مشارکت کشتی‌ها و قایق‌های امدادی، عملیات نجات را در منطقه جست‌وجو و نجات فرانسه انجام دادند.

در همین حال، گزارش‌های نهادهای دریایی نشان می‌دهد که در هفته‌های اخیر استفاده از قایق‌های بزرگ‌تر (با طول حدود ۱۲ متر) برای عبور از این کانال افزایش یافته است. میانگین سرنشینان این قایق‌های کوچک، از ۲۶ نفر در سال ۲۰۲۱ به ۶۵ نفر در سال جاری رسیده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده افزایش ریسک سفر در یکی از پرترافیک‌ترین و خطرناک‌ترین گذرگاه‌های دریایی جهان است.

مهاجران اغلب با پرداخت هزاران دلار به قاچاقچیان انسان، سوار بر قایق‌های بادی بسیار شلوغ و ناایمن، راهی این سفر می‌شوند. بر اساس داده‌های موجود، سال گذشته بیش از ۴۱ هزار مهاجر خود را به سواحل جنوبی انگلستان رساندند. همچنین طبق آمارهای رسمی، از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۴ مهاجر در تلاش برای عبور از کانال مانش جان خود را از دست داده‌اند که این رقم در سال گذشته ۲۹ نفر بوده است.