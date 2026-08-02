به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو کادنا سر به نقل از منابع آگاه گزارش داد: شمار مهاجرانی که در تلاش برای ورود به سئوتا از مراکش جان خود را از دست دادهاند، به ۹۰ نفر رسیده است.
وزارت کشور اسپانیا پیشتر تعداد اجساد کشف شده در سواحل سئوتا در بحبوحه بحران مرزی با مراکش طی چند روز گذشته را ۶۷ نفر اعلام کرده بود.
برخی از آنها در ازدحام جمعیت برای رسیدن به یک مانع موجشکن جان باختند و برخی دیگر غرق شدند.
پس از عبور حدود ۶۰ هزار مهاجر از مرز این منطقه کوچک محصور اسپانیا بین پنجشنبه و جمعه، اسپانیا اعلام کرد که در حال ساخت یک مانع مهار ۵۰۰ متری در امتداد حصار موجشکن به سمت دریا است.
خوزه آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا پیش از این تأکید کرده بود که عملا تمام کسانی که وارد سئوتا شدهاند، به مراکش بازگشتهاند و افزود که بیش از ۴۸۰۰۰ نفر از کسانی که از این کشور شمال آفریقا وارد شده بودند، بازگشتهاند.
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