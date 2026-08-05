  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۴

نخستین اتوبوس عراقی از مرز خسروی وارد ایران شد

نخستین اتوبوس عراقی از مرز خسروی وارد ایران شد

کرمانشاه - مدیر گمرک مرز خسروی گفت: نخستین اتوبوس عراقی حامل زائران اربعین با اجرای رویه ورود موقت، از مرز بین‌المللی خسروی وارد کشور شد تا بازگشت زائران با سهولت بیشتری انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش صادقی از اجرای نخستین رویه ورود موقت یک دستگاه اتوبوس عراقی از طریق مرز بین‌المللی خسروی خبر داد و گفت: این اقدام با هماهنگی دستگاه‌های مسئول ایران و عراق و در راستای تسهیل بازگشت زائران اربعین حسینی انجام شده است.

مدیر گمرک مرز خسروی اظهار کرد: همزمان با آغاز ترددهای اربعین حسینی، طی هفته گذشته تشریفات خروج موقت ۱۱۰ دستگاه اتوبوس ایرانی از طریق گمرک مرز خسروی انجام شد و زائران با استفاده از این ناوگان به عتبات عالیات اعزام شدند.

وی افزود: امروز برای نخستین بار، رویه ورود موقت یک دستگاه اتوبوس عراقی حامل زائران از مبدأ کربلای معلی و نجف اشرف از طریق مرز خسروی اجرایی شد و این اتوبوس پس از انجام تشریفات گمرکی و مرزی، بدون نیاز به جابه‌جایی مسافران، مسیر خود را به سمت استان‌های مرکزی کشور ادامه داد.

مدیر گمرک مرز خسروی تصریح کرد: اجرای این رویه موجب کاهش زمان سفر، حذف توقف‌های غیرضروری در مرز و افزایش رفاه و رضایت زائران خواهد شد و نقش مهمی در تسهیل خدمات حمل‌ونقل در مسیر بازگشت زائران اربعین ایفا می‌کند.

صادقی با اشاره به ظرفیت‌های مرز خسروی در ارائه خدمات به زائران، خاطرنشان کرد: اجرای موفق خروج موقت ۱۱۰ دستگاه اتوبوس ایرانی و ثبت نخستین ورود موقت اتوبوس عراقی، بیانگر آمادگی کامل این مرز برای اجرای رویه‌های نوین گمرکی و ارائه خدمات سریع، ایمن و روان به زائران است.

وی در پایان تأکید کرد: این اقدام با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، فراجا، پایانه مرزی، استانداری کرمانشاه و دستگاه‌های مسئول کشور عراق محقق شده و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه این شیوه خدمت‌رسانی و ارتقای کیفیت حمل‌ونقل زائران اربعین در سال‌های آینده باشد.

کد مطلب 6908704

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها