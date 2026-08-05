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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۹

معاون وزیر راه و شهرسازی:

۱۵ درصد جمعیت شهرنشین کشور در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند

۱۵ درصد جمعیت شهرنشین کشور در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند

بهارستان- معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: حدود ۱۵ درصد جمعیت شهرنشین کشور در سکونتگاه‌های غیررسمی ساکن هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا گلپایگانی، صبح چهارشنبه، در نشست ستاد بازآفرینی شهری صالحیه با اشاره به روند رو به رشد مهاجرت به شهرهای پیرامون تهران، اظهار کرد: توسعه متوازن و آمایش صحیح سرزمین، مهم‌ترین راهکار جلوگیری از گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی است.

وی با بیان اینکه حدود ۱۵ درصد جمعیت شهرنشین کشور در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند، افزود: بازآفرینی شهری باید با هدف ارتقای کیفیت زندگی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و توسعه خدمات عمومی دنبال شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی، مهاجرت گسترده به اطراف تهران را ناشی از کمبود فرصت‌های شغلی و امکانات رفاهی در استان‌های مبدأ دانست و تأکید کرد: ایجاد اشتغال و توسعه متوازن در سراسر کشور می‌تواند از تشدید این روند جلوگیری کند.

گلپایگانی همچنین از حمایت وزارت راه و شهرسازی از پروژه‌های بازآفرینی شهری صالحیه، از جمله تأمین قیر، اجرای طرح‌های عمرانی، بررسی تغییر کاربری‌ها و ساماندهی محدوده «قلعه حصار» خبر داد.

کد مطلب 6908723

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