به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا گلپایگانی، صبح چهارشنبه، در نشست ستاد بازآفرینی شهری صالحیه با اشاره به روند رو به رشد مهاجرت به شهرهای پیرامون تهران، اظهار کرد: توسعه متوازن و آمایش صحیح سرزمین، مهم‌ترین راهکار جلوگیری از گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی است.

وی با بیان اینکه حدود ۱۵ درصد جمعیت شهرنشین کشور در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند، افزود: بازآفرینی شهری باید با هدف ارتقای کیفیت زندگی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و توسعه خدمات عمومی دنبال شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی، مهاجرت گسترده به اطراف تهران را ناشی از کمبود فرصت‌های شغلی و امکانات رفاهی در استان‌های مبدأ دانست و تأکید کرد: ایجاد اشتغال و توسعه متوازن در سراسر کشور می‌تواند از تشدید این روند جلوگیری کند.

گلپایگانی همچنین از حمایت وزارت راه و شهرسازی از پروژه‌های بازآفرینی شهری صالحیه، از جمله تأمین قیر، اجرای طرح‌های عمرانی، بررسی تغییر کاربری‌ها و ساماندهی محدوده «قلعه حصار» خبر داد.