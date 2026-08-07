منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: طی دو روز اخیر تیم‌های امدادی مستقر در مسیر رودخانه زاینده‌رود، ۴ نفر از افراد در معرض غرق‌شدگی را در شهرستان‌های لنجان و مبارکه نجات دادند و به ۷۰ نفر دیگر نیز هشدار شنا ممنوع ابلاغ و از بستر رودخانه خارج شدند.

وی با اشاره به تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران با محوریت پیشگیری از حوادث در رودخانه‌ها و کانال‌های آبی، افزود: با هدف ارتقای ضریب ایمنی، ۵۰ تابلوی «شنا ممنوع» توسط شرکت آب منطقه‌ای در بازه‌های پرخطر رودخانه زاینده‌رود مجدداً نصب شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: طی هفته گذشته ۱۵ تیم تخصصی امدادی از سازمان‌های آتش‌نشانی شهرستان‌های لنجان، اصفهان، مبارکه، فلاورجان و خمینی‌شهر به همراه عوامل گشت شرکت آب منطقه‌ای، میرآب‌ها و جمعیت هلال‌احمر، با انجام مانور عملیاتی نسبت به پایش کل مسیر رودخانه در بازه‌های پرخطر جهت جستجوی کودک ۷ ساله‌ای که در تاریخ ۲۴ تیرماه در محدوده فلاورجان مفقود شده بود، اقدام کردند.

شیشه‌فروش با بیان اینکه حوادث غرق‌شدگی در پایان هفته‌ها با حضور گردشگران در عرصه‌های طبیعی افزایش می‌یابد، تصریح کرد: برای پیشگیری از این حوادث در مسیر رودخانه، کانال‌های انتقال آب و استخرهای ذخیره کشاورزی، ۹۰ تیم گشت، نظارت و امدادی از ظرفیت شهرداری‌ها، شرکت آب منطقه‌ای، آتش‌نشانی، هلال‌احمر، میرآب‌ها و هیئت نجات غریق در بازه‌های خطرپذیر، مخازن سدها و مسیر کانال‌ها مستقر شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: با نظارت سازمان جهاد کشاورزی، نصب حفاظ، تابلوی هشدار و تعبیه طناب نجات در استخرهای ذخیره آب کشاورزی توسط بهره‌برداران الزامی شده و آموزش‌های لازم در این زمینه ارائه گردیده است.

وی ضمن تأکید بر لزوم رعایت اصول ایمنی، از گردشگران، ساکنین مناطق مجاور منابع آبی و والدین خواست ضمن مراقبت ویژه از فرزندان، برای پیشگیری از سقوط و حوادث ناگوار، از ورود به آب رودخانه‌ها، کانال‌ها، منابع ذخیره آب کشاورزی و دریاچه سدها اکیداً خودداری کنند.