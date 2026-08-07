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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

روایت تکان‌دهنده دانش‌آموز مینابی از لحظات حمله آمریکا به مدرسه میناب

روایت تکان‌دهنده دانش‌آموز مینابی از لحظات حمله آمریکا به مدرسه میناب

میناب- روایت تکان‌دهنده دانش‌آموز بازمانده مینابی از لحظات حمله موشکی آمریکا به مدرسه شجر طیبه میناب را ببینید.

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کد مطلب 6910171

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