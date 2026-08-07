https://mehrnews.com/x3cL3V ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸ کد مطلب 6910171 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸ روایت تکاندهنده دانشآموز مینابی از لحظات حمله آمریکا به مدرسه میناب میناب- روایت تکاندهنده دانشآموز بازمانده مینابی از لحظات حمله موشکی آمریکا به مدرسه شجر طیبه میناب را ببینید. دریافت 6 MB کد مطلب 6910171 کپی شد مطالب مرتبط محققان آلمانی برای تحقیقات بحران فروچاله ها به دشت میناب آمدند طرح فاضلاب شهری میناب باید هر چه سریعتر به پایان برسد برداشت میوه جم در میناب آغاز شد برچسبها میناب ایالات متحده امریکا مدرسه شجره طیبه میناب
نظر شما