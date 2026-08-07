به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، هدف این حملات، سرقت اطلاعات حساس و سپس اخاذی از قربانیان با تهدید به انتشار این دادهها است.
گوگل نام قربانیان را فاش نکرد، اما خبرگزاری رویترز گزارش داد میان آنها شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری خصوصی مانند Apollo Global Management، Bain Capital، Blackstone، Bridgewater Associates، CME Group، KKR، Moody’s و TPG قرار دارند.
به گفته گوگل، این گروههای هکری که با نامهای Falcon، Helix، Pink و Redact شناخته میشوند، برای نفوذ به این شرکتها از روشی قدیمی استفاده میکنند. آنها با تلفن همراه شخصی کارکنان تماس میگیرند و خود را همکار یا کارمند بخش پشتیبانی فناوری اطلاعات معرفی و سپس تلاش میکنند قربانیان را فریب دهند تا نام کاربری، رمز عبور و کدهای احراز هویت چندمرحلهای (MFA) خود را در وبسایتهای جعلی وارد کنند.
این روش با عنوان فیشینگ صوتی شناخته میشود. برخی از گروههایی که گوگل شناسایی کرده است، وبسایتهایی را اداره میکنند که در آنها حملات خود را منتشر کرده و قربانیان را تهدید میکنند که در صورت پرداخت نکردن باج، اطلاعات سرقتشده را افشا خواهند کرد. این شیوه، یکی از رایجترین روشهای اخاذی در میان مجرمان سایبری به شمار میرود.
گوگل از اظهار نظر درباره یافتههای خبرگزاری رویترز خودداری کرد. با این حال، در وبلاگ خود اعلام کرد که در برخی موارد، شرکتهایی ــ که نامی از آنها نبرد ــ به هکرها باج پرداخت کردهاند. رویترز نتوانست مشخص کند که هکرها با موفقیت به کدام شرکتها نفوذ کردهاند.
کارشناسان میگویند استفاده هکرها از روشهای کمفناوری، مانند تماسهای تلفنی، برای هدف قرار دادن صنعت مالی نشان میدهد که با وجود برنامههای امنیتی پیشرفته و تهدیدهای مبتنی بر هوش مصنوعی، قدیمیترین شیوههای حمله همچنان از مؤثرترین تاکتیکها به شمار میروند. در صورت موفقیت، این حملات میتوانند دادههای برخی از بزرگترین شرکتهای سرمایهگذاری خصوصی (Private Equity) آمریکا را که سرمایه مورد نیاز شرکتها را تأمین میکنند، در معرض خطر قرار دهند.
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