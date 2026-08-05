کشف ۵ هزار لیتر سوخت قاچاق و ۴ قبضه کلت کمری در عملیات مرزبانی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرزبانان هرمزگان در چند عملیات جداگانه مقادیری سوخت قاچاق و سلاح غیر مجاز را در نقاط مختلف استان کشف کردند.

کشف ۵ هزار و ۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق در آب‌های میناب

سرهنگ سید داود میرعالی، اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب پس از دریافت خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت با استفاده از محفظه‌های پلاستیکی موسوم به «مشک ماری» برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: قاچاقچیان پس از مشاهده مرزبانان با بریدن طناب مشک‌های متصل به شناور از محل متواری شدند.

میرعالی، تصریح کرد: در این عملیات یک محفظه پلاستیکی حاوی ۵ هزار و ۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف شد.

وی عنوان کرد: کارشناسان ارزش این محموله را ۳۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد کردند و تلاش برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده ادامه دارد.

کشف کلت کمری در بندرجاسک

سرهنگ شهرام مناجاتی، اظهار کرد: مرزبانان این پایگاه پس از دریافت گزارش‌هایی درباره اختفای سلاح و مهمات غیر مجاز در اطراف شهرستان جاسک موضوع را پیگیری کردند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضایی و اعزام نیروهای عملیاتی به محل یک قبضه اسلحه کلت کمری به همراه یک تیغه خشاب خالی کشف شد.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرجاسک، گفت: شناسایی و دستگیری متهمان این پرونده در دستور کار اطلاعاتی مرزبانان قرار دارد.

کشف کلت کمری در بندرعباس

سرهنگ اسلام توحیدی، بیان کرد: مرزبانان این پایگاه در پی اقدامات اطلاعاتی و دریافت گزارش‌هایی درباره نگهداری سلاح غیر مجاز با هماهنگی مقام قضایی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های انجام شده یک قبضه کلت کمری به همراه یک تیغه خشاب و سه عدد فشنگ جنگی کشف شد.

توحیدی، خاطرنشان کرد: اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی و دستگیری متهمان ادامه دارد.

کشف کلت کمری در قشم

سرهنگ فیروز طولابی، اظهار کرد: مرزبانان این پایگاه پس از دریافت اطلاعاتی درباره اختفای سلاح و مهمات غیر مجاز در اطراف شهرستان قشم موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضایی در بازرسی انجام شده یک قبضه اسلحه کلت کمری به همراه یک تیغه خشاب خالی کشف شد.

کشف کلت کمری در میناب

سرهنگ سید داود میرعالی، گفت: مرزبانان این پایگاه پس از دریافت گزارش‌هایی درباره اختفای سلاح غیر مجاز با هماهنگی مقام قضایی اقدام به بررسی محل کردند.

وی افزود: در این عملیات یک قبضه اسلحه کلت کمری به همراه یک تیغه خشاب خالی کشف شد.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب، عنوان کرد: شناسایی و دستگیری متهمان این پرونده در دستور کار اطلاعاتی مرزبانان قرار دارد.