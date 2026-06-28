کشف کلت کمری و یک دستگاه ماهواره استارلینک در بندرجاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام مناجاتی در تشریح این خبر، گفت: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرجاسک پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و اخبار واصله از سوی منابع خبری ، مبنی بر نگهداری سلاح جنگی غیرمجاز در اتاقی مخروبه اطراف روستای جاسک کهنه برخورد کردند.

وی افزود: براساس این خبر بلافاصله پس از هماهنگی با مقام قضائی، مرزبانان با تجهیزات کامل به محل اعزام و در بررسی از محل یک قبضه سلاح جنگی کلت کمری به همراه یک تیغه خشاب خالی و همچنین یک دستگاه ماهواره استارلینک در اتاقی متروکه و مخروبه کنار قبرستان روستای جاسک کهنه که به صورت ماهرانه ای پنهان شده بود کشف کردند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرجاسک اظهار داشت: شناسایی و دستگیری متهمان در دستور کار اطلاعاتی مرزبانان می باشد.