  1. استانها
  2. تهران
۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۱

کشف ۶۳۶ جاروبرقی و ۱۲ هزار باتری لیتیومی قاچاق در رباط‌کریم

کشف ۶۳۶ جاروبرقی و ۱۲ هزار باتری لیتیومی قاچاق در رباط‌کریم

رباط‌کریم- جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف ۶۳۶ دستگاه جاروبرقی و ۱۲ هزار باتری لیتیومی قاچاق در رباط‌کریم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین زلفخانی، صبح چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر بارگیری کالای قاچاق توسط یک دستگاه تریلر در محدوده کاظم‌آباد رباط‌کریم، مأموران پلیس آگاهی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و با هماهنگی قضائی، خودرو را توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودروی توقیف‌شده و انبار متعلق به متهم، ۶۳۶ دستگاه جاروبرقی و ۱۲ هزار باتری لیتیومی شارژی قاچاق کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران با بیان اینکه در این عملیات یک متهم دستگیر و انبار محل نگهداری کالا نیز پلمب شد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش محموله کشف‌شده را ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

کد مطلب 6908727

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها