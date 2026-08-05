به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین زلفخانی، صبح چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر بارگیری کالای قاچاق توسط یک دستگاه تریلر در محدوده کاظمآباد رباطکریم، مأموران پلیس آگاهی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و با هماهنگی قضائی، خودرو را توقیف کردند.
وی افزود: در بازرسی از خودروی توقیفشده و انبار متعلق به متهم، ۶۳۶ دستگاه جاروبرقی و ۱۲ هزار باتری لیتیومی شارژی قاچاق کشف شد.
جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران با بیان اینکه در این عملیات یک متهم دستگیر و انبار محل نگهداری کالا نیز پلمب شد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش محموله کشفشده را ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
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