پیوند تاریخ و مدرنیته در ایستگاهی متفاوت در مترو پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجری خط ۶ مترو تهران عباس فتحعلی‌پور، با اشاره به موقعیت استراتژیک ایستگاه میدان حرم اظهار داشت: با توجه به پیشینه تاریخی این محدوده و مسیر قدیمی قطار دودی که حدود ۱۶۰ سال پیش مسافران را از میدان قیام به سمت حرم مطهر جابه‌جا می‌کرد، کانسپت معماری ایستگاه میدان حرم را بر همین اساس طراحی کردیم.

فتحعلی‌پور در تشریح نحوه جانمایی این اثر تاریخی گفت: طراحی ایستگاه به گونه‌ای است که مسافر از لحظه ورود، با یک روایت تاریخی مواجه می‌شود. در مسیر حرکت از سطح زمین به سمت سالن فروش بلیت و در کنار پله‌برقی‌ها، یک دستگاه قطار دودی واقعی که بازسازی و رنگ‌آمیزی شده است، در فضایی محصور و موزه‌ای، در انتهای کیوسک بلیت‌فروشی بر روی ریل اصلی خود قرار می‌گیرد.

وی افزود: هدف ما این است که مسافران در بدو ورود به ایستگاه، با بخشی از تاریخ حمل‌ونقل تهران روبرو شوند؛ قطاری که گویی از دل تاریخ بیرون آمده و در قلب ایستگاه مترو به خواب رفته است.

مجری خط ۶ مترو تهران در خصوص جزئیات فنی و هنری این طرح بیان کرد: طراحی معماری ایستگاه نیز کاملاً با این کانسپت همخوانی دارد؛ به طوری که چراغ‌های ایستگاه با الگوبرداری از ریل‌های قطار ساخته شده و در سقف ایستگاه، از تراورس‌های زیر ریل به صورت معکوس استفاده شده است تا فضایی کاملاً متفاوت و تاریخی در ذهن شهروندان تداعی شود.