آغاز کمپین سلامت اربعین در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن ایام پیادهروی اربعین حسینی و تشرف میلیونها عاشق اباعبدالله الحسین (ع) به عتبات عالیات، کمپین بزرگ آموزشی و اطلاعرسانی «خودمراقبتی و سلامت زائرین کربلا» به همت اداره کل سلامت شهرداری تهران آغاز به کار کرد.
این کمپین با هدف ارتقای سواد سلامت زائران، کاهش مخاطرات بهداشتی سفر و ترویج رفتارهای پیشگیرانه در طول مسیر پیادهروی طراحی شده و در قالب یک بسته رسانهای و آموزشی جامع و با همکاری جمعیت هلال احمر در سطح مناطق ۲۲گانه پایتخت به اجرا درآمده است.
در همین رابطه، اداره کل سلامت شهرداری تهران با تمرکز بر پیشگیری از بیماریها و سوانح شایع در تجمعات انبوه، اقدام به تولید و انتشار محتواهای تخصصی و کاربردی نموده است. این بستههای آموزشی شامل موشنگرافیکهای موضوعی، اینفوگرافیک، پوستر، بروشور و تراکتهای راهنما است که محورهای حیاتی همچون «آمادگیهای پیش از سفر»، «پیشگیری و مدیریت گرمازدگی و کمآبی»، «نکات کلیدی برای بیماران قلبی و عروقی»، «مراقبتهای تنفسی در ازدحام»، «اصول بهداشت فردی و عمومی در مواکب»، «پیشگیری و درمان عرقسوز شدن و تاول پا» و «نحوه مصرف داروهای ضروری» را پوشش میدهد.
بر اساس این گزارش، محتواهای تولیدشده در قالب یک زنجیره رسانهای منظم و روزانه، از طریق درگاههای اطلاعرسانی شهرداری تهران، شبکههای اجتماعی محلی، خانههای سلامت محلات ۲۲گانه و فضاهای تبلیغات محیطی پایتخت بازنشر میشود تا حداکثر پوشش مخاطب و آگاهسازی شهروندان پیش از اعزام و در حین سفر محقق گردد.
همچنین هماهنگیهای لازم با سایر بخشهای اجرایی و خدماترسان شهرداری تهران و سازمانهای تابعه جهت اکران و توزیع وسیع این اقلام در پایانههای مسافربری، ایستگاههای مترو و مسیرهای تردد زائران صورت گرفته است تا زائرین گرامی با رعایت این دستورالعملهای ساده اما حیاتی، سفری ایمن، توأم با سلامت و آرامش را تجربه کنند.
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