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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۵

مترو و بی‌آرتی تبریز در روزهای ۱۴ و ۱۵ مرداد رایگان شد

مترو و بی‌آرتی تبریز در روزهای ۱۴ و ۱۵ مرداد رایگان شد

تبریز- شهردار تبریز از رایگان شدن خدمات مترو و اتوبوس‌های بی‌آرتی این شهر در روزهای ۱۴ و ۱۵ مرداد به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب مشروطه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب هوشیار روز چهارشنبه با اعلام این خبر، اظهار کرد: همزمان با سالروز پیروزی انقلاب مشروطه، خدمات متروی تبریز و اتوبوس‌های مسیر بی‌آرتی در روزهای چهارشنبه ۱۴ مرداد و پنج‌شنبه ۱۵ مرداد به صورت رایگان به شهروندان ارائه می‌شود.

وی افزود: این اقدام در راستای گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب مشروطه و پاسداشت این رویداد تاریخی انجام می‌شود.

شهردار تبریز با اشاره به نقش برجسته تبریز در نهضت مشروطه گفت: پیروزی انقلاب مشروطه مرهون فداکاری‌ها و جانفشانی‌های ستارخان، سردار ملی، و باقرخان، سالار ملی، است و مردم ایران، به‌ویژه آذربایجان و تبریز، مجاهدت‌های مشروطه‌خواهان تبریزی را هرگز فراموش نخواهند کرد.

هوشیار ادامه داد: سنگ‌بنای قانون‌گرایی و مشروطه در ایران به دست مجاهدان تبریزی نهاده شد و برای استقرار آن، ایثار و ازخودگذشتگی‌های فراوانی صورت گرفت.

کد مطلب 6908602

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