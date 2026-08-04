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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۲

اعلام جزئیاتی در خصوص حادثه در ایستگاه فکوری قطار شهری مشهد

اعلام جزئیاتی در خصوص حادثه در ایستگاه فکوری قطار شهری مشهد

مشهد- مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد درباره حادثه امروز در ایستگاه فکوری توضیحاتی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود همتیان اظهار کرد: در پی رخداد امروز سه شنبه در ایستگاه فکوری متروی مشهد، خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد بیان کرد: راهبر قطار از ناحیه پا دچار آسیب‌دیدگی جزئی شده و بلافاصله توسط نیروهای امدادی به مرکز درمانی منتقل شده است. بر اساس آخرین گزارش‌ها، وضعیت عمومی وی مساعد بوده و روند درمان ادامه دارد.

وی افزود: تمامی مسافران نیز در سلامت کامل هستند و هیچ آسیبی به آنان وارد نشده است. با رعایت الزامات ایمنی، استانداردهای بهره‌برداری و تمهیدات پیش‌بینی‌شده در شبکه متروی مشهد، این رخداد هیچ تأثیری بر ایمنی مسافران نداشته و خدمات‌رسانی نیز با رعایت کامل ضوابط ایمنی ادامه یافته است.

همتیان گفت: بررسی دقیق ابعاد و علت این رخداد توسط کارشناسان ذی‌ربط در حال انجام است و بر اساس ارزیابی‌های اولیه، تنها بخشی از تجهیزات دچار آسیب جزئی شده است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد بیان کرد: در حال حاضر، خدمات‌رسانی در ایستگاه فکوری و سراسر شبکه متروی مشهد طبق روال عادی ادامه دارد.

کد مطلب 6908468

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    نظرات

    • احسان IR ۰۶:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      1 0
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      پس اینجوری که ایشون گفتند و اینطوری که شما نوشتید اصلا اتفاقی نیفتاده بوده و همه چی عادی بوده...!؟
    • مهدی IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      0 0
      پاسخ
      رخداد امروز = ؟ رخدادهای بعدی = ؟ چی رخ داده ؟ چی یا کی باعث شده؟ . . .

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