 ۵ میلیون رأس دام در اصفهان واکسیناسیون شدند

سید جمال‌الدین آل‌معصوم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه راهبردی استان اصفهان در صنعت دامپروری کشور اظهار کرد: این استان با دارا بودن ۲۸ شهرستان، ۱۲۱ شهر و حدود ۲ هزار روستا، سهمی هشت درصدی از کل جمعیت دامی کشور را در اختیار دارد که این حجم از تراکم، ضرورت اجرای برنامه‌های بهداشتی و پیشگیرانه را برای حفظ این سرمایه ملی دوچندان می‌کند.

وی افزود: صیانت از سلامت دام‌ها نقش مستقیمی در تأمین امنیت غذایی جامعه دارد و به همین منظور، اداره کل دامپزشکی استان با تکیه بر برنامه‌ریزی‌های مدون و همکاری بخش خصوصی و ادارات شهرستانی، مقابله با بیماری‌های استراتژیک نظیر شاربن، آبله، طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR)، تب برفکی و هاری را با جدیت در دستور کار خود قرار داده است.

آل‌معصوم در تشریح جزئیات عملکرد این اداره در چهار ماه نخست سال جاری تصریح کرد: در راستای اجرای طرح‌های ملی و استانی، واکسیناسیون تعداد یک میلیون و ۵۹۲ هزار و ۹۱۰ رأس دام سبک علیه بیماری آبله انجام شد و همزمان در عملیاتی دیگر برای مقابله با تب برفکی، یک میلیون و ۸۳ هزار و ۴۴۹ رأس دام سبک و سنگین تحت پوشش ایمن‌سازی قرار گرفتند. همچنین با هدف کنترل بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR)، تعداد ۷۹۳ هزار و ۴۴۶ رأس دام سبک واکسینه شدند و در مسیر مقابله با بیماری شاربن نیز تعداد یک میلیون و ۳۵ هزار و ۴۴ رأس از جمعیت دام‌های سبک، سنگین (گاو و گوسفند) و تک‌سمی‌ها ایمن‌سازی شدند که در کنار این اقدامات، تعداد ۱۵ هزار و ۲۲۰ قلاده سگ نیز علیه بیماری هاری واکسینه شدند.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی استان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات پیشگیرانه دامپزشکی محدود به بازه‌های زمانی خاص نیست و پایش‌های میدانی، کنترل تردد دام در نقاط مختلف استان و رصد مستمر وضعیت سلامت جمعیت دامی با هدف حفظ سلامت عمومی و پایداری تولید در واحدهای دامپروری با قدرت ادامه دارد و این عملیات‌ها منجر به کاهش چشمگیر کانون‌های آلودگی و ارتقای بهداشت عمومی در استان شده است.