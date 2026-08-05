به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شهرکی اظهار کرد: با وجود تمامی محدودیت‌های موجود در حوزه حمل‌ونقل نهاده‌ها و شرایط خاص حاکم بر کشور، عملیات پرورش طیور در واحدهای تولیدی این شهرستان با جدیت دنبال شده است.

مدیر جهاد کشاورزی زاهدان افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، در ۱۶ واحد صنعتی پرورش مرغ گوشتی شهرستان زاهدان، ۳۹۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی صورت گرفته است که این میزان تولید، نقش مؤثری در تأمین نیاز بازار مصرف ایفا می‌کند.

وی با تأکید بر تداوم روند تولید علی‌رغم چالش‌های پیش‌رو، تصریح کرد: در نتیجه این میزان جوجه‌ریزی، بالغ بر ۷۰۰ تن گوشت مرغ تولید و روانه بازار مصرف این شهرستان شده است.

شهرکی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه جهاد کشاورزی تمام تلاش خود را برای مدیریت تأمین نهاده‌ها و پشتیبانی از تولیدکنندگان به‌کار گرفته است تا خللی در عرضه محصولات پروتئینی به سفره مردم ایجاد نشود.