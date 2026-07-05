به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، احسان کامیانی، رئیس کمیته فوتسال، با حضور در محل تمرین تیم ملی فوتسال، از نزدیک در جریان روند آمادهسازی ملیپوشان قرار گرفت و در حاشیه تمرین با بازیکنان و اعضای کادر فنی به گفتوگو پرداخت.
کامیانی در جمع ملیپوشان با قدردانی از تلاشهای کادر فنی و بازیکنان گفت: خوشحالم که امروز دستکم دو تیم ملی بهعنوان پشتوانه فوتسال ایران شکل گرفته است. این اتفاق، نتیجه نگاه صحیح کادر فنی، برنامهریزی اصولی و حمایت مجموعه فوتسال و فدراسیون است که آینده فوتسال کشور را تضمین میکند.
رئیس کمیته فوتسال با تأکید بر حمایت همهجانبه از تیم ملی افزود: امید زیادی به افتخارآفرینی شما در رقابتهای آینده داریم. تمام تمرکزتان را روی تمرینات و آمادگی فنی بگذارید و مطمئن باشید مسائل مربوط به آمادهسازی، تدارکات، برگزاری دیدارهای دوستانه و سایر نیازهای تیم را با جدیت و قدرت پیگیری خواهیم کرد.
در ادامه این بازدید، احسان اصولی، مشاور رئیس فدراسیون فوتبال در امور فوتسال، نیز با تقدیر از تلاشهای کادر فنی و بازیکنان اظهار کرد: از بازیهای آسیایی کویت تا امروز مسیر ارزشمندی را در کنار یکدیگر طی کردهایم، در این مسیر هم موفقیتهای مهمی به دست آوردهایم و هم از چالشهای مختلف عبور کردهایم.
در تمرین تیم ملی فوتسال که در مرکز ملی فوتبال برگزار شد، مرور برنامههای تاکتیکی، بازی در فضاهای محدود، اجرای تمرینات ترکیبی، به چالش کشیدن مدافعان و دروازهبانها و همچنین شوتزنی، بخشهای مختلف برنامه تمرینی ملیپوشان را تشکیل میداد.
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