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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۴

کامیانی: امروز دست‌کم دو تیم ملی پشتوانه‌سازی شده است

کامیانی: امروز دست‌کم دو تیم ملی پشتوانه‌سازی شده است

رئیس کمیته فوتسال ضمن ابراز رضایت از روند آماده‌سازی ملی‌پوشان، تأکید کرد حاصل نگاه درست کادر فنی، شکل‌گیری دو تیم ملی به‌عنوان پشتوانه فوتسال ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، احسان کامیانی، رئیس کمیته فوتسال، با حضور در محل تمرین تیم ملی فوتسال، از نزدیک در جریان روند آماده‌سازی ملی‌پوشان قرار گرفت و در حاشیه تمرین با بازیکنان و اعضای کادر فنی به گفت‌وگو پرداخت.

کامیانی در جمع ملی‌پوشان با قدردانی از تلاش‌های کادر فنی و بازیکنان گفت: خوشحالم که امروز دست‌کم دو تیم ملی به‌عنوان پشتوانه فوتسال ایران شکل گرفته است. این اتفاق، نتیجه نگاه صحیح کادر فنی، برنامه‌ریزی اصولی و حمایت مجموعه فوتسال و فدراسیون است که آینده فوتسال کشور را تضمین می‌کند.

رئیس کمیته فوتسال با تأکید بر حمایت همه‌جانبه از تیم ملی افزود: امید زیادی به افتخارآفرینی شما در رقابت‌های آینده داریم. تمام تمرکزتان را روی تمرینات و آمادگی فنی بگذارید و مطمئن باشید مسائل مربوط به آماده‌سازی، تدارکات، برگزاری دیدارهای دوستانه و سایر نیازهای تیم را با جدیت و قدرت پیگیری خواهیم کرد.

در ادامه این بازدید، احسان اصولی، مشاور رئیس فدراسیون فوتبال در امور فوتسال، نیز با تقدیر از تلاش‌های کادر فنی و بازیکنان اظهار کرد: از بازی‌های آسیایی کویت تا امروز مسیر ارزشمندی را در کنار یکدیگر طی کرده‌ایم، در این مسیر هم موفقیت‌های مهمی به دست آورده‌ایم و هم از چالش‌های مختلف عبور کرده‌ایم.

در تمرین تیم ملی فوتسال که در مرکز ملی فوتبال برگزار شد، مرور برنامه‌های تاکتیکی، بازی در فضاهای محدود، اجرای تمرینات ترکیبی، به چالش کشیدن مدافعان و دروازه‌بان‌ها و همچنین شوت‌زنی، بخش‌های مختلف برنامه تمرینی ملی‌پوشان را تشکیل می‌داد.

کد مطلب 6879251

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