نیلوفر اردلان سرمربی تیم فوتبال زنان پرسپولیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نیلوفر اردلان کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال بانوان و از چهرههای شاخص فوتبال و فوتسال ایران، به عنوان سرمربی تیم فوتبال بانوان پرسپولیس منصوب شد. وی که یکی از نخستین مربیان زن ایرانی دارای مدرک پرو لایسنس از کنفدراسیون فوتبال آسیاست، سابقه هدایت تیمهای باشگاهی و ملی را نیز در کارنامه دارد.
همچنین با حکم پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه، پریا چکانی به عنوان مدیر تیم فوتبال بانوان پرسپولیس منصوب شد.
کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال بانوان به عنوان سرمربی تیم فوتبال بانوان پرسپولیس منصوب شد
به گزارش خبرگزاری مهر، نیلوفر اردلان کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال بانوان و از چهرههای شاخص فوتبال و فوتسال ایران، به عنوان سرمربی تیم فوتبال بانوان پرسپولیس منصوب شد. وی که یکی از نخستین مربیان زن ایرانی دارای مدرک پرو لایسنس از کنفدراسیون فوتبال آسیاست، سابقه هدایت تیمهای باشگاهی و ملی را نیز در کارنامه دارد.
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