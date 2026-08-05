  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

نجات کودک ۱۱ ساله زائر اربعین در مرز مهران توسط اورژانس آذربایجان شرقی

نجات کودک ۱۱ ساله زائر اربعین در مرز مهران توسط اورژانس آذربایجان شرقی

تبریز- سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از نجات جان کودک ۱۱ ساله زائر اربعین در مرز مهران با احیای قلبی ریوی پیشرفته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: تیم عملیاتی اورژانس آذربایجان شرقی مستقر در پایانه مرزی مهران، در ساعات بامدادی موفق شد جان یک زائر کودک ۱۱ ساله را که دچار کاهش شدید سطح هوشیاری شده بود، نجات دهد.

وی افزود: این حادثه ساعت ۲ بامداد رخ داد و پس از اعلام وضعیت، تکنسین‌های اورژانس بلافاصله اقدامات تخصصی درمانی و عملیات احیای قلبی ریوی (CPR) پیشرفته را برای این کودک آغاز کردند.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی ادامه داد: با سرعت عمل و مهارت تیم امدادی، علائم حیاتی این زائر خردسال بازگشت و وضعیت وی پایدار شد.

شادی‌نیا خاطرنشان کرد: این کودک پس از انجام اقدامات اولیه و تثبیت شرایط، برای ادامه روند درمان و مراقبت‌های تخصصی به بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بیمارستان امام حسین (ع) مهران منتقل شد.

وی با اشاره به استقرار نیروهای اورژانس آذربایجان شرقی در پایانه مرزی مهران همزمان با ایام اربعین حسینی، گفت: این حضور در قالب طرح خدمت‌رسانی شبانه‌روزی به زائران انجام می‌شود و هدف آن ارتقای سطح سلامت و افزایش ضریب ایمنی زائران در مسیرهای تردد اربعین است.

کد مطلب 6908853

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها