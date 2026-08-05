نجات کودک ۱۱ ساله زائر اربعین در مرز مهران توسط اورژانس آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: تیم عملیاتی اورژانس آذربایجان شرقی مستقر در پایانه مرزی مهران، در ساعات بامدادی موفق شد جان یک زائر کودک ۱۱ ساله را که دچار کاهش شدید سطح هوشیاری شده بود، نجات دهد.

وی افزود: این حادثه ساعت ۲ بامداد رخ داد و پس از اعلام وضعیت، تکنسین‌های اورژانس بلافاصله اقدامات تخصصی درمانی و عملیات احیای قلبی ریوی (CPR) پیشرفته را برای این کودک آغاز کردند.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی ادامه داد: با سرعت عمل و مهارت تیم امدادی، علائم حیاتی این زائر خردسال بازگشت و وضعیت وی پایدار شد.

شادی‌نیا خاطرنشان کرد: این کودک پس از انجام اقدامات اولیه و تثبیت شرایط، برای ادامه روند درمان و مراقبت‌های تخصصی به بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بیمارستان امام حسین (ع) مهران منتقل شد.

وی با اشاره به استقرار نیروهای اورژانس آذربایجان شرقی در پایانه مرزی مهران همزمان با ایام اربعین حسینی، گفت: این حضور در قالب طرح خدمت‌رسانی شبانه‌روزی به زائران انجام می‌شود و هدف آن ارتقای سطح سلامت و افزایش ضریب ایمنی زائران در مسیرهای تردد اربعین است.