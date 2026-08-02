به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود شکیبایی، رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا، با اشاره به تمهیدات ترافیکی پیش بینیشده برای مدیریت بازگشت زائران اربعین، اظهار داشت: از زائران درخواست میکنیم برای تردد بین پایانه مسافربری برکت (شهید آیت الله رئیسی)و پارکینگ اربعین ، ترجیحا از ناوگان حملونقل عمومی استفاده کنند،تا ضمن تسهیل در جابهجایی، از ایجاد گرههای ترافیکی در محورهای منتهی به مرزها جلوگیری شود.
وی افزود: چنانچه مالکان خودرو پس از مراجعه به محل پارک خودروی خود، بهویژه در مواردی که خودرو در خارج از پارکینگهای تعیینشده متوقف شده باشد، با نبود خودرو مواجه شدند، هیچگونه نگرانی نداشته باشند. در بسیاری از موارد، خودروها به منظور روانسازی ترافیک و تأمین ایمنی، توسط پلیس راهور به محل مناسب منتقل شدهاند. این افراد میتوانند با شماره ۱۲۰ تماس بگیرند تا همکاران پلیس راهور که بهصورت شبانهروزی در محل مستقر هستند، محل انتقال خودرو را اعلام کرده و راهنماییهای لازم را ارائه دهند.
رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا همچنین با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در زمان بازگشت زائران خاطرنشان کرد: زائران پس از ورود به پارکینگها، برای عزیمت به استانهای مبدأ، تنها از ناوگان حملونقل عمومی مستقر در داخل پایانهها استفاده کنند و از خروج از محوطه پارکینگ و توقف یا انتظار در حاشیه محورهای مواصلاتی خودداری کنند.
سرهنگ شکیبایی تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد مشاهده شده است که تعدادی از زائران پس از پیاده شدن از وسایل نقلیه، در حاشیه جادهها منتظر وسیله نقلیه یا همراهان خود میمانند که این اقدام علاوه بر کاهش ایمنی و افزایش احتمال وقوع تصادفات، موجب ایجاد اختلال در جریان عبور و مرور و افزایش بار ترافیکی در محورهای منتهی به مرزها میشود.
وی در پایان از تمامی زائران خواست با رعایت توصیههای پلیس و استفاده از مسیرها و ناوگان حملونقل پیشبینیشده، پلیس راهور را در مدیریت ایمن و روان ترددهای اربعینی همراهی کنند.
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