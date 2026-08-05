طی ۴۸ ساعت آینده کماکان هوای گرم در لرستان ماندگار است

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز چهارشنبه تا پایان هفته برای همه نقاط علاوه بر افزایش پوشش ابر، افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابل‌ملاحظه و نسبتاً شدید لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: همچنین در این مدت طی ساعات بعدازظهر و اوایل شب به دلیل تراکم ابرها و بالابودن شاخص‌های ناپایداری در برخی نقاط احتمال وقوع بارش‌هایی به‌صورت خفیف و پراکنده گاهی همراه با رعدوبرق را انتظار داریم.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: از نظر نوسانات دمایی طی ۴۸ ساعت آینده کماکان هوای گرم بر روی جو منطقه ماندگار است و تغییرات قابل‌توجهی در روند دماها مشاهده نمی‌شود، لذا صرفه‌جویی در مصرف آب و برق به همگان توصیه می‌شود.