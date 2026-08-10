برگزیدگان تولیدات آوایی «رهبر شهید قرآنی» معرفی شدند 

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از فراخوان قرارگاه قرآنی کشور از گروه‌های همسرایی، تواشیح و سرود، برای شرکت در فراخوان تولیدات آوایی باموضوع رهبر شهید قرآنی، که اواخر خردادماه منتشر شد، ۴٠ اثر صوتی و تصویری دریافت شد که پس از ارزیابی و داوری، در نهایت ٣ اثر گروهی در دو بخش بزرگسالان و نوجوانان، به شرح زیر شایسته تقدیر شناخته شدند.

در گروه بزرگسالان، گروه تواشیح محمدرسول الله(ص) از تهران و در بخش نوجوانان گروه هم آوایی طریق القدس از بوشهر(بندر دیّر) و گروه هم خوانی بینه از اصفهان به عنوان گروه های برتر معرفی شدند.

بنا بر این گزارش، از گروه های برگزیده با اهدای جوایزه نقدی تقدیر به عمل خواهد آمد.

لازم به ذکر است؛ در روزهایی که غم داغ شهادت رهبر قرآنی انقلاب اسلامی؛ حضرت امام خامنه ای (رضوان الله علیه) بر دل ملت ایران و امت اسلام سنگینی می‌کرد، قرارگاه قرآنی کشور در یکی از اقدامات ترویجی و رسانه ای خود بر آن شد تا با انتشار این فراخوان، مراتب ارادت اهالی قرآن را به ساحت بزرگ پرچمدار نهضت قرآنی معاصر ابراز کند.

آشنایی با مختصات آثار برگزیده:

الف) نام اثر: باید برخاست(نماهنگ)

نام گروه: محمدرسول الله(ص)

آهنگساز و تنظیم: محمد مکرمی

شاعر: مرتضی حیدری آل کثیر



ب) نام اثر: قوموا للّه(صوتی)

نام گروه: طریق القدس

آهنگساز: امید روشن بین

شاعر: سمانه خلف زاده



ج) نام اثر: ایستگاه شهادت(نماهنگ)

نام گروه: بیّنه

آهنگساز: مجتبی مینوتن

تدوین: محمدعلی رمضانی

شاعر: لیلا علیزاده

