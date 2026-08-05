به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه جراره در ادامه برنامه‌های نظارتی و پیگیری مسائل دستگاه‌های اجرایی با حضور در اداره کل امور مالیاتی هرمزگان از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید و با مدیر کل، معاونان و کارکنان گفت‌وگو کرد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه امور مالیاتی هرمزگان روند فعالیت بخش‌های مختلف، مسائل و دغدغه‌های کارکنان و مدیران را بررسی و بر ضرورت حمایت از سرمایه انسانی این مجموعه تأکید کرد.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالبات کارکنان در حوزه حقوق و مزایا و همچنین ارتقای جایگاه سازمانی اداره کل امور مالیاتی هرمزگان، اظهار کرد: با توجه به اهمیت و حجم مأموریت‌های این مجموعه در یکی از مهم‌ترین استان‌های اقتصادی کشور، پیگیری مطالبات کارکنان و ارتقای جایگاه اداره کل به درجه یک باید مورد توجه قرار گیرد.

جراره انتقال پرونده مالیاتی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی فعال در استان به هرمزگان را از مطالبات جدی مردم دانست و افزود: اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شده است، اما لازم است روند انتقال شرکت‌هایی که همچنان مالیات خود را در تهران پرداخت می‌کنند، با جدیت بیشتری دنبال شود تا منابع حاصل از فعالیت اقتصادی استان در خدمت توسعه هرمزگان قرار گیرد.

وی با تأکید بر نقش مالیات در اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: تقویت نظام مالیاتی و بازگشت درآمدهای مالیاتی شرکت‌های فعال در هرمزگان به استان می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در توسعه زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های عمرانی داشته باشد.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت طرح نشان‌دار کردن مالیات برای هدایت منابع مالیاتی به پروژه‌های اولویت‌دار استان تأکید کرد و گفت: با تعامل میان سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های مرتبط می‌توان از این ظرفیت برای تسریع در تکمیل پروژه‌های مهم و مورد نیاز مردم هرمزگان بهره گرفت.

جراره در پایان با قدردانی از تلاش‌های کارکنان اداره کل امور مالیاتی هرمزگان بر تداوم پیگیری مطالبات این مجموعه و حمایت از برنامه‌های مؤثر در افزایش درآمدهای استان و توسعه خدمات عمومی تأکید کرد.