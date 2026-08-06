از تولد تا مرگ/ بازخوانی مستند یک تحول تاریخی

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که تدوینی پختهتر و کاملتر با همین نام از پادکستهای پرمخاطب «رادیو مناهج» است، میکوشد با ارائه روایتی مستند و یکدست، نقش کلیدی دین و علما را در این برهه سرنوشتساز بازخوانی کرده و تصویری دقیق از تقابل جریانهای اصیل با نفوذ بیگانگان ارائه دهد. این اثر به عنوان خشت اول مطالعه تاریخ مشروطه، چهارچوبی ذهنی و منسجم برای درک ریشههای تحولات سیاسی معاصر فراهم میآورد.
نویسنده در این کتاب، سیر حوادث را نه از امضای فرمان مشروطه، بلکه از ۱۶ سال پیش از آن و از ماجرای نهضت تنباکو آغاز میکند تا ریشههای ایستادگی مردم علیه استبداد و استعمار را بهخوبی تبیین کند. محور اصلی این روایت، تبیین مجاهدتها و بصیرت شیخ فضلالله نوری در طرح مفهوم «مشروطه مشروعه» و لزوم نظارت فقها بر قوانین است. کتاب با تکیه بر اسناد تاریخی، چگونگی انحراف این نهضت اصیل در سفارت انگلیس و جریانهای غربگرا را دنبال کرده و اعدام شیخ فضلالله را نقطه مرگ مشروطه و آغاز «استبداد کبیر» معرفی میکند.
از ویژگیهای برجسته این اثر، استفاده از تصاویر تاریخی در پایان هر فصل برای مرور مطالب و بهرهمندی از پانوشتهای تحلیلی و مستند است که مطالعه آن را برای طلاب، دانشجویان و علاقهمندان به تاریخ بسیار بهینه کرده است.
مرتضی آقاحسینی پس از پژوهشهای گسترده و استقبال از سلسلهپادکستهای تاریخی «رادیو مناهج»، با بازخوانی، تکمیل اسناد و ارتقای ساختاری مطالب، این پژوهش را در قالب کتابی جامع و روان برای مخاطبان عام و تخصصی منتشر کرده است.
رهبر شهید درباره اهمیت این موضوع در یکی از سخنرانیهایشان فرمودهاند:
من به طلبههای جوان توصیه میکنم که تاریخ مشروطیت را با دقت یاد بگیرید و بخوانید و بهخصوص روی نقش شیخ فضلالله نوری -که خود از منادیان مشروطه بود و بعد در مقابل آن مشروطۀ انگلیسیزاده ایستاد- تکیه کنید.
در بخشی از کتاب میخوانیم:
مردم تهران به دستور باطنی انگلیسیان در سفارت انگلیس تحصن جسته، اول، عنوان عدالتخانه در زبانها دوران داشت و بالاخره به القای انگلستان و پارهای مردمان آزادی و وطنخواه، عنوان طلب مشروطیت دولت و قانون و مجلس شورای ملی و انتخابات و قانون اساسی به بیان آمد و این زمزمه و هیاهو به سایر بلاد سرایت کرد.
کتاب انقلاب مشروطه؛ از تولد تا مرگ نوشته مرتضی آقاحسینی در ۳۲۵ صفحه و با قیمت ۶۵۰۰۰۰ تومان توسط انتشارات کتاب جمکران روانه بازار نشر شده است.
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