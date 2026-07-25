روایتی ملموس از پایداری و امید در دل بحران غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب با دست گذاشتن بر ابعاد روحی و زندگی روزمره‌ کودکان در شرایط بحرانی، به دنبال ارائه‌ تصویری صادقانه از رویدادهای تلخ اما پرامید سال‌های اخیر غزه است. اثر حاضر سعی می‌کند فراتر از تیترهای خشک و آمار و ارقام رسمی، زندگی واقعی، ترس‌ها، خنده‌ها و همبستگی انسانی را از نگاه یک دختربچه‌ ده ساله به تصویر بکشد.

داستان با شخصیت دیما آغاز می‌شود؛ دختری ده ساله که دنیای ساده، شیرین و دغدغه‌های کودکانه‌اش با فروریختن دیوارهای خانه و آوار ناخواسته‌ جنگ متلاشی می‌شود. او پس از به هوش آمدن در شلوغی بیمارستان و مواجهه با فقدان دردناک مادرش، قدم به دنیای غریبی از آوارگی می‌گذارد. «دختر جنگ» تنها مرثیه‌ای برای از دست دادن‌ها نیست، بلکه روایتی اثرگذار از رشد و پایداری است؛ دیما در کنار دوستانش و زنانی صبور، یاد می‌گیرد که چگونه در میان آوارها پناهگاهی از شجاعت و مهربانی بسازد و معنای واقعی ایستادگی را در زندگی روزمره لمس کند.

لعیا اعتمادی، نویسنده و کارشناس ادبیات کودک و نوجوان، پیش از این نیز آثار متعددی از جمله «ژنرال ماه»، «گوشواره‌های آلبالویی» و مجموعه «غیبت پیامبران: خواب عجیب» را روانه بازار کرده است.

کتاب «دختر جنگ» نوشته لعیا اعتمادی، در ۱۴۵ صفحه و با قیمت ۲۷۰,۰۰۰ تومان توسط انتشارات کتاب جمکران عرضه شده است.