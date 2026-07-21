کتاب «ملت امام حسین (ع) از کربلا تا ایران» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «ملت امام حسین (ع)؛ از کربلا تا ایران»، اثر متفاوتی که ثابت میکند واقعه کربلا نه یک رخداد محصور در گذشته، بلکه هویتی پویاست که نبض آن هنوز در رگهای جهان معاصر میتپد. این پژوهش با رویکردی تطبیقی و جامعهشناختی، دریچهی جدیدی به «جامعهشناسی و فلسفه ایستادگی» باز میکند و نشان میدهد که چگونه آرمانهای عاشورا از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته است.
جذابیت و نقطه عطف این اثر در رویکرد تطبیقی و روشمند آن نهفته است؛ خواندن این کتاب حس کشف یک پیوند خونی و آرمانی را به مخاطب منتقل میکند. نویسندگان با ظرافت تمام، ابتدا ویژگیهای شخصیتی و رفتاری اصحاب کربلا را از منابع کهن تاریخی استخراج کرده و سپس وجه شباهت آنها را با قهرمانان معاصر جبهه مقاومت همچون سردار حاج قاسم سلیمانی، شهید محسن حججی و شهید ابراهیم همت تطبیق دادهاند.
این اثر حاصل تلاش و نگارش مائده آلمرتضی به همراه گروه تحقیق و پژوهش مؤسسه فرهنگی نورالیقین در ۴۶۶ صفحه و با قیمت ۹۲۵۰۰۰ هزارتومان است.
در بخشی از کتاب میخوانیم:
لحظه وداع فرارسید و ماندگارترین بدرقه خانواده انجام شد. مصطفی با همسرش خداحافظی کرد، هر دو دختر خود را در آغوش کشید و از زیر قرآن رد شد. سپس نوبت مجتبی بود. برادرشان مهدی آنها را به ترمینال برد. سر کوچه، آخرین بوق را زدند. در آن لحظه، اشک پهنای صورت همه را پوشانده بود. فراق شروع شد و انتظار سختتر از آن بود.
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