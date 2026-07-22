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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۲

روایتی جدید از صلح مظلومانه امام حسن (ع)

روایتی جدید از صلح مظلومانه امام حسن (ع)

رمان «حاء سین نون» تازه‌ترین اثر سید علی شجاعی با نگاهی متفاوت به یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخ اسلام، توسط انتشارات کتاب جمکران روانه بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر با عبور از کلیشه‌های رایج تاریخی، روایتی زنده از غربت خاندان وحی در برابر جبهه شام را به تصویر می‌کشد و تلاش می‌کند عقلانیت استراتژیک را در دل تاریخ اسلام بازخوانی کند.

نویسنده در این رمان، تاریخ را از حالت خشک خارج کرده و مخاطب را مستقیما به کوفه پس از شهادت امیرالمؤمنین(ع) می‌برد و با تکیه بر ساختار چندصدایی، ماجراها را از زاویه دید شخصیت‌های مختلف مانند قیس‌بن‌سعد، معاویه و عمروعاص روایت می‌کند.

هسته اصلی رمان، تقابل عقلانیت الهی و صبر استراتژیک امام حسن(ع) در برابر سیاست‌بازی‌ها، شایعه‌پراکنی‌ها و نفاق است. در این اثر تبیین می‌شود که صلح امام نه از روی ناچاری، بلکه تدبیری هوشمندانه برای رسوا کردن نفاق و حفظ اصل اسلام بوده است. این کتاب برای مخاطبان جوان و بزرگسال (به‌ویژه ۱۶ سال به بالا) خواندنی و کاربردی است.

سید علی شجاعی از نویسندگان فعال و پرکار در حوزه‌های داستان‌نویسی، ادبیات آیینی، ترجمه و ادبیات کودک و نوجوان است. در کارنامه فرهنگی و هنری او، علاوه بر نگارش صدها یادداشت و مقاله تحلیلی، طراحی بیش از صد اثر در حوزه پوستر، نشانه و جلد کتاب نیز به چشم می‌خورد. رمان‌های تحسین‌شده‌ای همچون «فصل شیدایی لیلاها» و «موسی‌ترین به طور» از جمله شاخص‌ترین آثار داستانی این نویسنده هستند که پیش از این روانه بازار کتاب شده‌اند.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

در میدان مسکن و غبار برخاسته از ستیز، حق و باطل به هم آمیخته و دشوار است دانستن واقعیت. معاویه و لشکر شام، بیش از آنکه شمشیر بگیرند، شایعه می‌سازند و دروغ می‌پرورند... و اکنون هم منتظریم که خطی از حضرتتان برسد و راهمان بنماید.

کتاب «حاء سین نون» نوشته سید علی شجاعی که پیش از این توسط نشر نیستان منتشر شده بود، به تازگی در 140 صفحه و با قیمت 280 هزارتومان توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر شده است.

کد مطلب 6895401
زهرا اسكندری

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