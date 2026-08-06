به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود فرزانه با اشاره به تأکید تولیت آستان قدس رضوی بر توجه نویسندگان و اصحاب قلم به ظرفیتهای ادبی حرم مطهر رضوی و نگارش آثار رضوی اظهار کرد: تولیت آستان قدس رضوی بارها بر ضرورت پرداختن به شخصیت و سیره امام رضا(ع) در آثار ادبی تأکید کردهاند و از نویسندگان خواستهاند جلوهای از امام رضا(ع) را در کتابهای خود منعکس کنند.
وی افزود: تولیت آستان قدس رضوی در جمع نویسندگان کتابهای تقریظی در آبانماه سال گذشته نیز با تأکید بر ظرفیت گسترده عشق و ارادت به امام رضا(ع) در میان مسلمانان و پیروان ادیان مختلف، بر استفاده از این ظرفیت برای هدایت و تبیین فرهنگ رضوی تأکید کردند.
فرزانه ادامه داد: در همین راستا و با هدف توجه به این دغدغه و تولید آثاری درباره مواجهه افراد و شخصیتهای مختلف با امام رضا(ع)، کتاب «قرار با خورشید» به دبیری و کوشش مهدی قزلی و با مشارکت ۲۱ نویسنده مطرح و شاخص کشور سال گذشته منتشر و رونمایی شد که این اثر تاکنون بیش از ۲۰ نوبت تجدید چاپ شده است.
مدیرعامل انتشارات بهنشر گفت: «گاهِ گمشدگان» دومین جلد از مجموعه روایتهای مواجهه با امام رضا(ع) است که در آن جمعی از نویسندگان برجسته و خوشقلم، هر یک از زاویهای متفاوت، تجربهای شخصی، صادقانه و ادبی از نسبت خود با امام مهربانیها را روایت کردهاند.
وی تصریح کرد: «گاهِ گمشدگان» صرفاً مجموعهای از خاطرات نیست، بلکه مجموعهای از روایتهای ادبی است که در مرز میان زندگی، ایمان و ادبیات شکل گرفتهاند؛ روایتهایی که نشان میدهند گاهی انسان درست در همان لحظهای که خود را گم میکند، مسیر پیدا شدن را مییابد.
فرزانه با اشاره به محتوای این اثر اظهار کرد: در این کتاب، «اولین روایت تشییع رهبر شهید در مشهدالرضا» نیز به رشته تحریر درآمده و نویسندگانی همچون سیدمهدی شجاعی، داوود امیریان، خسرو باباخانی، مهدی قزلی، مرتضی سرهنگی، علیرضا محمودی ایرانمهر، مجید قیصری، مهدی زارع، نصرالله قادری، فاطمه سلیمانی و منصوره رضایی و... هر یک تجربه و مواجهه خود با حضرت رضا(ع) را روایت کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: در «گاهِ گمشدگان»، زیارت تنها یک سفر نیست؛ بلکه سفری از ظاهر به باطن، از آشفتگی به آرامش و از گمگشتگی به یافتن است و هر روایت، پنجرهای به تجربهای یگانه است که اگرچه از زندگی نویسنده آغاز میشود، میتواند آینهای برای هر خواننده باشد.
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