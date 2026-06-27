به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، اسدالله مهری گفت: عملیات انشعاب‌گیری گرم خط لوله نیروگاه با همکاری و هماهنگی مطلوب بین مناطق ۲ و ۳ عملیات انتقال گاز ایران و با رعایت کامل الزام‌های فنی، ایمنی و بهره‌برداری با موفقیت انجام شد.

وی افزود: این عملیات بدون ایجاد وقفه در فرایند انتقال گاز و با بهره‌گیری از توان تخصصی کارکنان و کارشناسان صنعت انتقال گاز اجرا شد که نشان‌دهنده دانش فنی، تجربه عملیاتی و آمادگی نیروهای متخصص این مجموعه است.

مدیر منطقه ۲ عملیات انتقال گاز ایران با اشاره به اهمیت این پروژه در تأمین پایدار گاز نیروگاه‌ها بیان کرد: اجرای عملیات انشعاب‌گیری گرم (هات‌تَپ: Hot Tap) از فعالیت‌های تخصصی در صنعت انتقال گاز به شمار می‌رود که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی میان واحدهای مختلف و رعایت استانداردهای فنی و ایمنی است. اجرای این عملیات ضمن ایجاد امکان بهره‌برداری مطلوب‌تر از شبکه انتقال گاز، نقش مؤثری در افزایش قابلیت اطمینان تأسیسات و حفظ پایداری جریان گاز ایفا می‌کند.

مهری با قدردانی از همکاری واحدهای مختلف عملیاتی و فنی افزود: این عملیات با مشارکت مؤثر واحدهای مرکز بهره‌برداری خطوط لوله، دیسپچینگ، بازرسی فنی و ایمنی منطقه ۲ عملیات انتقال گاز و ازسوی گروه تخصصی عملیات انشعاب‌گیری گرم منطقه ۳ عملیات انتقال گاز ایران با موفقیت اجرا شد.

وی تأکید کرد: استفاده از توان تخصصی کارکنان، هماهنگی میان مناطق عملیاتی و اجرای به‌موقع فعالیت‌های فنی و تعمیراتی، نقشی مهم در ارتقا قابلیت اطمینان شبکه انتقال گاز و تداوم خدمت‌رسانی پایدار به مصرف‌کنندگان دارد.