مدیرکل انتقال خون گیلان: شاخص اهدای خون به ۹۷.۸۴ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بابک پاکدل ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها با تشریح عملکرد سال ۱۴۰۴ این اداره کل اظهار کرد: شبکه خون گیلان در تأمین خون سالم برای بیماران تالاسمی و جراحی‌های پیچیده موفق عمل کرده است، اما برای مقابله با چالش‌های فنی ناشی از تحریم‌ها نیاز به نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی دارد.

وی با اشاره به جمع‌آوری بیش از ۹۱ هزار واحد خون در سال گذشته افزود: ماموریت ما تنها جمع‌آوری خون نیست، بلکه تضمین سلامت کامل آن برای بیماران حساس اولویت ماست. خوشبختانه در سال ۱۴۰۴ توانستیم با جمع‌آوری بیش از ۹۱ هزار واحد خون به شاخص ۹۷.۸۴ درصدی برسیم که نشان‌دهنده تعهد همکاران و مردم عزیز گیلانی است.

پاکدل در خصوص فرآیندهای غربالگری گفت: تمام تلاش ما بر این است که زنجیره سرد و سلامت خون از لحظه اهدا تا تزریق به بیمار کاملاً کنترل شود. در این راستا، فرآیندهای دقیق غربالگری شامل تست‌های HIV، هپاتیت، سیفلیس و گروه‌بندی خونی انجام می‌شود و اخیراً تست NAT نیز برای کاهش حداکثری خطرات عفونی به تمام نمونه‌ها اضافه شده است.

وی مراحل اهدای خون را تشریح کرد و گفت: ورود به مرکز با شناسایی اولیه و دریافت کارت شناسایی عکس‌دار آغاز می‌شود. سپس فرد وارد اتاق پزشک شده و سوالات چک‌لیست و معاینات پزشکی را پشت سر می‌گذارد. تست هموگلوبین نیز انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود که اهداکننده سلامت کافی برای اهدا را دارد. پس از تأیید پزشک، فرد فرم رضایت‌نامه را امضا می‌کند و فرآیند خونگیری حدود ۱۰ تا ۲۰ دقیقه طول می‌کشد.

مدیرکل انتقال خون گیلان در خصوص فرآورده‌های خونی توضیح داد: از هر کیسه خون ۴۵۰ سی‌سی سه فرآورده جدا می‌شود؛ گلبول قرمز که تا ۴۲ روز در یخچال قابل نگهداری است، پلاسما که تا ۲ سال در دمای منفی نگهداری می‌شود و پلاکت که نیمه‌عمر بسیار کوتاهی دارد و فقط ۳ روز قابل نگهداری است. پلاکت‌ها برای بیماران سرطانی و کسانی که افت پلاکت دارند حیاتی هستند و نیاز به حضور دایمی اهداکنندگان دارند.

پاکدل با اشاره به وجود ۱۳۹۴ بیمار تالاسمی ماژور در استان گفت: این بیماران ماهانه سه بار نیاز به تزریق خون دارند و خون آن‌ها باید حتماً زیر ۱۰ روز و از نوع فیلتردار (کم‌لوکوسیت) تهیه شود تا عوارض ایمنی ایجاد نکند. علاوه بر این، به دلیل وقوع تصادفات جاده‌ای متعدد و انجام جراحی‌های سنگین قلب و عروق، نیاز به خون تازه و فرآورده‌های خونی مختلف در استان بالاست.

وی در خصوص شاخص‌های کیفی اعلام کرد: ما در تولید فرآورده‌های پلاکت آفریزیس به شاخص ۱۰۱.۲۰ درصد، در تولید گلبول قرمز کم‌لوکوسیت به شاخص ۱۰۰.۷۴ درصد و در تولید گلبول قرمز کم‌لوکوسیت اطفال به شاخص ۴۵۰.۲۰ درصد رسیده‌ایم که بالاتر از میانگین کشوری است. همچنین در حوزه استقرار نظام مراقبت از خون (ویژولانس) به شاخص ۰.۵۵ درصد و در برگزاری سمینارهای آموزشی مدیریت خون بیمار به شاخص ۱۰۰ درصد دست یافته‌ایم.

مدیرکل انتقال خون گیلان در بخش پایانی با اشاره به چالش‌های فنی گفت: اگرچه با وجود تحریم‌ها توانسته‌ایم بهترین غربالگری‌ها را انجام دهیم، اما برخی تجهیزات آزمایشگاهی قدیمی شده‌اند. نوسازی این دستگاه‌ها سرعت کار را بالا می‌برد، خستگی پرسنل را کاهش داده و دقت را بیشتر می‌کند. از خیرین و مسئولین استان دعوت می‌کنیم در زمینه تأمین تجهیزات پیشرفته مانند دستگاه‌های پردازشگر پلاکت یا سیستم‌های نوین آزمایشگاهی مشارکت کنند. نام هر خیری که کمک‌کننده باشد، برای همیشه در مرکز ثبت خواهد شد.

پاکدل در پایان تصریح کرد: اداره کل انتقال خون گیلان هیچ‌گاه تعطیل نمی‌شود و در تمام ایام سال پایکار است. حضور مردم در اهدای خون ضامن سلامت بیماران است و هر کیسه خون جان سه نفر را نجات می‌دهد. از مسئولین استان نیز درخواست داریم با نگاه ویژه به پرسنل و اداره کل انتقال خون در رفع موانع و تأمین اعتبارات مورد نیاز یاریگران ما باشند.