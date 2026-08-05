به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سامع اظهار کرد: این طرح از سوی هفت نفر از اعضای شورای اسلامی شهر ارائه شده است و بر اساس آن، ساختمان سابق شورای شهر در خیابان چهارباغ بالا به موزه‌ای تخصصی با محوریت تاریخ مدیریت شهری اصفهان تبدیل می‌شود.

وی افزود: در طراحی، اجرای فضاهای نمایشگاهی و برگزاری رویدادهای این موزه، مستندات تاریخی، سوابق تصمیم‌گیری‌های کلان مدیریت شهری، نقش شوراهای شهر در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و همچنین دستاوردهای اصفهان در مسیر توسعه و آبادانی به نمایش گذاشته خواهد شد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به دیگر دستورکارهای این جلسه اظهار کرد: ادامه بررسی موضوعات مرتبط با شهرسازی و توسعه خدمات غیرحضوری و الکترونیکی به شهروندان نیز در دستور کار قرار داشت و تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه پس از طی مراحل اجرایی، عملیاتی خواهد شد

وی با اشاره به تشکیل سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر پس از ادغام سازمان‌های تاکسیرانی و پایانه‌ها و حمل‌ونقل مسافر تصریح کرد: تعیین تکلیف بودجه سه‌ماهه سازمان‌های پیشین و تصویب بودجه سازمان جدید نیز در جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفت.

سامع ادامه داد: با توجه به ضرورت ارتقای بهره‌وری، افزایش اثربخشی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان، مباحث اجرایی و اعتباری سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر ابتدا در کمیسیون هوشمندی و حمل‌ونقل و سپس در جلسه تلفیق بررسی شد.

وی اظهار کرد: در نهایت مقرر شد به منظور اعمال دقت بیشتر در مدیریت هزینه‌های جاری و استفاده بهینه از ظرفیت منابع انسانی سازمان‌های ادغام‌شده، برنامه و بودجه پیشنهادی برای بررسی کارشناسی مجدد به کمیسیون‌های پایش و حمل‌ونقل ارجاع شود و پس از جمع‌بندی نهایی دوباره در صحن تلفیق مطرح شود.

به گزارش مهر، ساختمان اداری کارخانه صنایع پشم که برای استقرار موزه تاریخ مدیریت شهری در نظر گرفته شده، در محدوده تاریخی باغ زرشک قرار دارد؛ محله‌ای که پیشینه آن به دوره صفویه بازمی‌گردد و در ادامه روند توسعه شهری، کاربری آن از یک باغ گسترده به محدوده‌ای صنعتی با استقرار کارخانه‌های پشم، ریسندگی و نساجی تغییر یافت.

این بنای شاخص که با معماری دوره پهلوی اول احداث شده است، از سال ۱۳۱۴ به عنوان ساختمان اداری کارخانه صنایع پشم مورد استفاده قرار گرفت. شهرداری اصفهان در اوایل دهه ۱۳۸۰ مالکیت این مجموعه را در اختیار گرفت و از سال ۱۳۸۱ عملیات مرمت و احیای آن را آغاز کرد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، موضوع اصلی این موزه، تاریخ تحولات معاصر شهری اصفهان از زمان تأسیس بلدیه در سال ۱۲۸۶ شمسی تا امروز خواهد بود. همچنین بایگانی شهرداری اصفهان به عنوان مهم‌ترین گنجینه مدیریت شهری، شامل اسناد اداری، طرح‌های توسعه شهری، نقشه‌ها، عکس‌های هوایی و سایر مستندات تاریخی، ساماندهی و به عنوان هسته اصلی روایت این موزه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.